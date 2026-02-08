दुपारी दोन वाजेपर्यंत निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार
पुणे, ता. ८ : जिल्हा परिषदेत एक हजार ४२१ दिवसांपासून म्हणजेच जवळपास चार वर्ष प्रशासक कालावधी सुरू आहे. हा कालावधी संपून कोणते लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषदेत आणि पंचायत समितीमध्ये येणार, हे सोमवारी (ता. ९) दुपारपर्यंत कळणार आहे. जिल्ह्यातील तेरा ठिकाणी मतमोजणी होणार असून, एकूण २११ मतमोजणीच्या फेऱ्या होणार आहेत. जिल्हा परिषदेत सत्तांतर, त्रिशंकू होणार की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपला बालेकिल्ला राखणार का, हे त्यात स्पष्ट होणार आहे.
पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १३ पंचायत समितींसाठी शनिवारी ६८.३५ टक्के मतदान झाले. मतमोजणीला सकाळी दहा वाजता सुरू होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात १३ ठिकाणी स्वतंत्र मतमोजणी केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. मतमोजणीच्या सर्वाधिक फेऱ्या या इंदापूरमध्ये ३२, तर खेडमध्ये ३१ होणार आहेत. राजगड तालुक्यात सर्वात कमी आठ मतमोजणीच्या फेऱ्या होणार आहेत. राजगडमध्ये सर्वात कमी, तर जुन्नर तालुक्यात सर्वाधिक ४० टेबलांवर मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन तासामध्ये कल हाती येण्यास सुरुवात होईल, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. दुपारी दोन वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील बहुतांश निकालाचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सन २०१७ची स्थिती
जिल्हा परिषदेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. ७५ गटांपैकी ४४ गटांत विजय मिळवत पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवली होती. त्याखालोखाल शिवसेनेने १३ जागांवर विजय मिळवला होता. भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी सात जागा मिळाल्या होत्या, तर अपक्ष आणि इतर पक्षांना मिळून चार जागांवर यश मिळाले होते.
मतमोजणीच्या दिवशी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. मतमोजणीच्या कामकाजासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. संपूर्ण मतमोजणी प्रक्रियेचा आढावा घेऊन अचूक व सुयोग्य पद्धतीने मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता काटेकोर नियोजन व रंगीत तालीम घेण्याबाबत सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना सूचना केल्या आहेत.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
तालुकानिहाय मतमोजणी केंद्र
जुन्नर- श्री लेण्याद्री गणपती भक्त निवास भाग क्र. २, गोळेगाव
आंबेगाव- शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, अवसरी खुर्द
शिरूर- महाराष्ट्र वखार महामंडळ गोदाम, रांजणगाव एमआयडीसी, कारेगाव
खेड- हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू, तालुका क्रीडा संकुल, तिन्हेवाडी
मावळ- तहसील कार्यालय, वडगाव मावळ
मुळशी- राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिक शाळा, कासार आंबोली
हवेली- सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, आंबेगाव बुद्रूक, सेंट्रल लायब्रेरी समोर, पुणे
दौंड- शासकीय धान्य गोदाम, नगरमोरी चौक
पुरंदर- नवीन प्रशासकीय इमारत सासवड
राजगड- शासकीय धान्य गोदाम
भोर- कान्होजी जेधे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भोर
बारामती- जिल्हा क्रिडा संकुल बॅडमिंटन हॉल, बारामती
इंदापूर- शासकीय धान्य गोदाम, कालठण रस्ता, इंदापूर
