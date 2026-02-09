जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल तुलना
(सन २०१७)
राष्ट्रवादी काँग्रेस - ४३
शिवसेना- १४
कॉंग्रेस- ७
भाजप- ७
लोकशाही क्रांती- १
रासप- १
अपक्ष- २
....
(सन २०२६)
राष्ट्रवादी - ५१
शिवसेना - ५
शिवसेना (ठाकरे ) -६
कॉंग्रेस- ०
भाजप- १०
..........
जिल्हा परिषदेतील
प्रमुख पराभूत
जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजय कोलेत यांचे पुत्र, दिवंगत माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्या पत्नी मालती पाचर्णे, माजी सदस्य आशा बुचके, रेखा बांदल, तुलसी भोर, चंद्रकांत बाठे, दत्तात्रय झुरंगे, ज्योती पांचुदकर, स्नेहल शेळके, कविता पवार
प्रमुख विजयी
जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते शांताराम इंगवले, माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा, आयपीएस अधिकारी अमोल झेंडे यांची पत्नी रुपाली झेंडे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची कन्या अंकिता पाटील, माजी आमदार अशोक पवार यांची पत्नी सुजाता, माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पुत्र तुषार, माजी आमदार उषा जगदाळे यांचे पुत्र वीरधवल जगदाळे, माजी आमदार काशिनाथ खुटवड यांचे पुत्र विक्रम, आमदार बापू पठारे यांची मुलगी दीपाली गव्हाणे, माजी आमदार विलास लांडे यांची मुलगी विनया मुंगसे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा पुतण्या विवेक, माजी आमदार पोपटराव गावडे यांचा मुलगा राजेंद्र,
इंदापूर तालुक्यातील स्वाभिमानी जनता राष्ट्रवादीचे दिवगंत नेते अजितदादा पवार यांच्या विकासाच्या दृष्टीकोनाला कायम स्मरणार्थ ठेवेल हा निकाल त्यांच्या विकसाच्या दृष्टीलाच समर्पित आहे. संकटाच्या काळात विरोधकांनी केलेल्या अनावश्यक व निर्थक टिकेला सुजाण मतदारांनी मतदानाचतून योग्य उत्तर दिले आहे.
- दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री
.....
तरुण उमेदवार
खेड तालुक्यातील वाशेरे पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दिनेश चिंतामण हांडे (वय २३) हे तरुण उमेदवार विजयी झाले. त्यांचे वडील चिंतामण हांडे हे अत्यंत दुर्गम भागात कंत्राटी वायरमनचे काम करतात.
- पुरंदर तालुक्यातील वाल्हे येथील दुर्गाडे कुटुंबाने जिल्हा परिषद निवडणुकीत पुन्हा इतिहास रचला आहे. सन १९९७ मध्ये डॉ. दिगंबर दुर्गाडे वयाच्या अवघ्या २८व्या वर्षी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले होते आणि ते त्या काळातील सर्वात तरुण सदस्य ठरले होते. तब्बल २८ वर्षांनंतर त्यांची मुलगी डॉ. प्राजक्ता दुर्गाडे हीसुद्धा आताच्या निवडणुकीत २८व्याच वर्षी सदस्य म्हणून निवडून आली आहे.
- पुरंदर- बेलसर माळशिरस जिल्हा परिषद गटात अजय कैलास इंगळे हे पंचवीस वर्षीय तरुण भाजपकडून विजयी झाले. त्यांचे वडील कैलास इंगळे हे वाळुंज गावचे सरपंच होते.
- इंदापूर तालुक्यातील वडापुरी- माळवाडी जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काॅंग्रेसकडून यशराज अप्पासाहेब जगदाळे हे 22वर्षीय तरुण विजयी झाले. ते जिल्हा बॅंकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे यांचे सुपुत्र आहे.
पती- पत्नीचा विजय
भोर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या एकाच गटात पती जिल्हा परिषद सदस्य, तर त्याच गटातीत एका गणात पत्नी पंचायत समिती सदस्य झाली आहे. विक्रम खुटवड हे कामथडी-भोंगवली जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडुन विजयी झाले, तर त्यांच्या पत्नी तृप्ती या कामथडी या पंचायत समिती गणातून विजयी झाल्या आहेत
क्षणचित्रे
टांगा पलटी ‘घोडे’ फरार
शिरूर तालुक्यातील कवठे यमाई- टाकळी हाजी या जिल्हा परिषद गटात भाजपचे राजेंद्र पोपटराव गावडे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दामू घोडे यांच्यातील लढत हायव्होल्टेज होती. मतदानाच्या दिवशी माजी आमदार पोपटराव गावडे व राष्ट्रवादीचे उमेदवार दामू घोडे यांच्यात झालेली शाब्दिक चकमक तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरली होती. प्रत्यक्षात मतमोजणीच्या वेळी भाजपचे राजेंद्र गावडे यांनी एकहाती विजय मिळवला अन् गावडे यांच्या समर्थकांनी दामू घोडे यांच्या आडनावाशी साधर्म्य साधतसंधी साधत ‘टांगा पलटी घोडे फरार’ अशा आशयाचे घोडे यांना डिवचण्यासाठी झळकवलेले फलक लक्ष वेधून घेत होते.
....
