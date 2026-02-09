जिल्हाध्यक्ष प्रतिक्रिया
जिल्हाध्यक्ष प्रतिक्रिया
दहा जागा निवडून आल्या आहेत. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात भाजपला चांगले यश मिळाले आहे. पहिल्यांदाच बारामती पंचायत समितीमध्ये निवडून आले. त्याचबरोबर दौंड पंचायत समितीवर सत्ता आली आहे. पुरंदरलाही चांगली लढत दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधन झाल्याने अशा शोकाकुल वातावरणात मोठ्या प्रमाणात प्रचार करणे टाळले. आम्हाला एकजनतेचा कौल मान्य आहे. उद्यापासूनच सर्वजण पुन्हा जनतेची सेवा करतील. कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचे हे फळ आम्हाला मिळाले आहे.
- शेखर वढणे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निर्विवाद यश मिळाल आहे. या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. मतदारांनी मात्र ग्रामीण आणि शहरी भाग समृद्ध होण्यासाठीचा अजित पवार नावाचा विचार हा मतदान रूपाने जिवंत ठेवला आहे. आरोग्य, शिक्षण, पाणी, ग्रामविकास आणि रोजगार या संदर्भातील विकासाला उंची देण्यासाठी आणि अजित पवार यांना अपेक्षित कामाचा वेग आणि दर्जा राखण्यासाठी अध्यक्ष, सदस्य काम करतील.
- राजेंद्र कोरेकर, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
आमदरांची कामगिरी
भोर, रोजगड, मुळशी
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार असलेल्या शंकर मांडेकर यांना पंचायत समितीवर बहुमत मिळविण्यात अपयश आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या नऊ जागांपैकी सहा जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय मिळवला आहे.
मात्र, सहापैकी तीन जागा मिळवून राष्ट्रवादी सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. येथे मागील वेळी राष्ट्रवादीच्या चार जागा होत्या.
पुरंदर
शिवसेनेचे आमदार विजय शिवतारे यांना नगरपरिषदेनंतर यांना जिल्हा परिषदेतही अपयश मिळाले. त्यांना जिल्हा परिषदेत शिवसेनाचा एकही सदस्य निवडून आणता आलेला नाही.
बारामती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती तालुक्यात जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वच सहा जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्या होत्या. पंचायत समितीमध्ये पवार यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार न दिलेल्या दोन ठिकाणी भाजपचे सदस्य निवडून आले आहेत.
इंदापूर
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे इंदापूरवरील वर्चस्व सिद्ध झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वच जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्या आहेत. पंचायत समितीवर ही राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला असून, मुलगा श्रीराज भरणे यांचीही पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत.
दौंड
भाजपचे आमदार राहूल कुल यांना पंचायत समितीमध्ये सत्ता मिळाली असली तरी देखील जिल्हा परिषदेच्या गटांमध्ये अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. राहूल कुल हे ग्रामीणमधील भाजपचे एकमेव आमदार आहेत. मात्र, सातपैकी केवळ एका जागेवर भाजपला विजय मिळवता आला आहे.
शिरूर-हवेली
शिरूर- हवेलीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांना शिरूरमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नाही. गतवेळी सातपैकी सहा जागांवर विजय मिळवला होता. भाजपला सन २०१७ मध्ये एकही जागा नव्हत्या, यावर्षी भाजपाला तीन जागांवर यश मिळाले आहे. हवेलीत सहापैकी चार जागांवर विजय मिळवला.
जुन्नर
अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या शरद सोनवणे यांनी शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला. त्यांना जिल्हा परिषदेचे तीन सदस्य निवडून आणता आले आहेत.
आंबेगाव
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना तीन जागांवर सदस्य निवडून आणण्यात यश मिळाले आहे. गतवेळी राष्ट्रवादीच्या चार जागा निवडून आल्या होत्या.
खेड
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार असलेल्या बाबाजी काळे यांना नगरपरिषदेमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. मात्र, जिल्हा परिषदेत खेडमधील आठपैकी पाच जागांवर विजय मिळवला आहे. मात्र, त्यांच्या बहिणीचा पराभव झाला. पंचायत समितीतही
मावळ
राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके यांनी नगरपरिषदेनंतर जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा त्यांचे वर्चस्व सिद्ध केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाचपैकी पाच आणि पंचायत समितीच्या दहापैकी दहा जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्या आहेत.
