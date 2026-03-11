जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीत चुरस
पुणे, ता. ११ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. येत्या १८ मार्चला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील इच्छुकांकडून हालचाली वाढल्या आहेत. बैठका, वैयक्तिक गाठीभेटी आणि लॉबिंगला वेग आला असून, अध्यक्षपदाची माळ अखेर कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबाबत जिल्ह्यात उत्सुकता वाढली आहे. काही इच्छुकांकडून समर्थक सदस्यांची ताकद दाखविण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५१ जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा निर्णय प्रामुख्याने पक्षांतर्गत चर्चेनंतरच होणार आहे. अनुभवी सदस्यांना संधी द्यायची की नव्या चेहऱ्यांवर विश्वास दाखवायचा, याबाबत पक्षश्रेष्ठींच्या स्तरावर चर्चा सुरू आहे. अध्यक्षपदासाठी दौंड तालुक्यातील वीरधवल जगदाळे, बारामतीतील करण खलाटे, भोरमधील विक्रम खुटवड, मुळशीतून शांताराम इंगवले यांची नावे सध्या चर्चेत आहेत. त्याचबरोबर दौंडमधीलच माजी आमदार रमेश थोरात यांचे चिरंजीव तुषार थोरात यांचेही नाव मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आले आहे. याशिवाय अंकिता पाटील, विवेक वळसे पाटील यांच्याही नावांचा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून विचार केला जाऊ शकतो. याशिवाय काही अन्य सदस्यही प्रयत्नशील असल्याने इच्छुकांकडून वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत.
भरणे यांनी मारली बाजी
जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेत पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका निर्णायक मानली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील व कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे या प्रक्रियेची सूत्रे आहेत. जिल्हा परिषदेची राजकीय जबाबदारी भरणे यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याचे वळसे पाटील यांनी पक्षाच्या बैठकीत जाहीर केले. त्यानंतर भरणे यांनी सुरुवातीलाच इंदापूर तालुक्यातील श्रीमंत ढोले यांची गटनेतेपदी निवड केली आहे. यामुळे कदाचित इंदापूरला इतर पदे मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.
हे असू शकतात निकष...
१. सर्वाधिक जागा मिळालेला तालुका
२. पक्षाची ताकद वाढविण्याची आवश्यकता असलेला तालुका
३. पक्षाची निष्ठा ठेवून असलेले घराणे
४. अनुभवी किंवा तरुण चेहरा
प्रशासनाकडून मुख्यालयात तयारी
जवळपास चार वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेला पुन्हा लोकनियुक्त नेतृत्व मिळणार आहे. मार्च २०२२पासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती होता. अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद मुख्यालयात प्रशासनाकडून तयारीला वेग देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांकडून अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या दालनासह सभापतींच्या दालनांची पाहणी करून आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना करण्यात येत आहेत.
पुन्हा धक्कातंत्र?
पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीचा मागील काही वर्षांचा ट्रेंड पाहिला तर चर्चेत असलेली नावे अंतिम टप्प्यात मागे पडून वेगळ्याच नावाची घोषणा झाल्याची उदाहरणे आहेत. काही वेळा उपाध्यक्ष किंवा इतर पदांवर काम केलेल्या सदस्यांना थेट बढती देत अध्यक्षपद बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदाही शेवटच्या क्षणी वेगळे नाव समोर येण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
पक्षाकडून बैठका घेतल्या जात आहेत. गटनेता निवडीच्यावेळीच आम्ही अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या सदस्यांकडून अर्ज मागवले होते. अजूनही काहीजण अर्ज करत आहेत. आलेल्या अर्जांच्या संदर्भात जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते, पक्षाचे पदाधिकारी नावांवर चर्चा करतील. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या नावावर अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
- राजेंद्र कोरेकर, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस
