नद्यांमधील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर
पिंपरी, ता. ११ : शहरातून वाहणाऱ्या मुळा, इंद्रायणी आणि पवना या नद्यांमध्ये औद्योगिक सांडपाणी, प्रक्रिया न केलेले घरगुती सांडपाणी सोडले जात आहे. तसेच प्लॅस्टिक आणि कचऱ्यामुळे हे जलप्रदूषण धोकादायक पातळीवर वाढले आहे. नद्यांमध्ये फेसाळलेले पाणी आणि काळपट गाळ साचल्यामुळे उरलेसुरले जलचर संकटात आले आहेत. नद्यांमधील पाणी विषारी झाले असून, फेस, दुर्गंधी आणि जलचरांचा मृत्यू यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवत आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा प्रामुख्याने पवना आणि आंद्रा धरणांतून केला जातो. पवना धरणातील पाणी रावेत येथील पवना नदी बंधाऱ्यातून, तर आंद्रा धरणातील पाणी इंद्रायणी नदीवरील निघोजे बंधाऱ्यातून उचलले जाते. त्यावर प्रक्रिया करून ते नागरिकांना पुरवले जात असले, तरी शहरातील अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांमध्ये गळती होत आहे. त्यामुळे सांडपाणी किंवा ड्रेनेजमध्ये पाण्याचे मिश्रण होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने तपासणी करणे आवश्यक झाले आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने ‘मोनेरा लॅब’ या संस्थेकडे पिण्याच्या पाण्यासह शहरातील नद्यांच्या पाण्याची तपासणी करण्याचे काम दिले आहे.
नदी व तलावांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचा जैववैविधता मानवी आरोग्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम होत आहे. हा समतोल राखण्यासाठी पाण्याची गुणवत्ता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरवून दिलेल्या विहित मर्यादेमध्ये असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवाना प्रमाणे रासायनिक चाचण्या करून पाण्याचा दर्जा पाहिला जातो. गुणवत्तेबाबत विश्लेषण केले जाते. यातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीनही नद्यांचे प्रदूषण वाढल्याचे निरीक्षण या मंडळाने नोंदवले आहे.
स्थानिक नागरिकांचा प्रशासनावर आरोप
मुळा नदीपात्रात अस्वच्छ पाणी सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रासायनिक घटक, डिटर्जंट आणि अन्य कचऱ्यामुळे पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण घटले आहे. ते जलसृष्टीसाठी अत्यंत घातक आहे. मासे व इतर सूक्ष्मजीवांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होत आहे. फेसाळलेले पाणी आणि असह्य दुर्गंधीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन होत असतानाही प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
नदी प्रदूषणाची कारणे
औद्योगिक सांडपाणी : रासायनिक सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जात आहे
प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी : नागरी भागातील मैलामिश्रित पाणी थेट नदीपात्रात मिसळते
प्लॅस्टिक आणि घनकचरा : काठावर टाकण्यात येणारे प्लॅस्टिक, घनकचऱ्यामुळे जलचरांना धोका
उपाययोजना आणि सरकारी पावले
त्रयस्थ संस्था नेमणूक : पिण्यासह नद्यांच्या पाणी तपासणीसाठी ‘मोनेरा लॅब’ संस्थेची नेमणूक
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प : दररोजच्या २८ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, उर्वरित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी क्षमता वाढवणे गरजेचे
नदी पुनरुज्जीवन : नद्यांची गुणवत्ता सुधार व सांडपाण्याच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी महापालिका प्रयत्नशील
‘मोनेरा लॅब’ संस्थेमार्फत शहरातील पिण्याच्या पाण्याचे तसेच पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांमधील पाण्याचे नमुने तपासले जाणार आहेत. या तपासणीमुळे नद्यांमधील प्रदूषणाची अचूक स्थिती समोर येण्यास आणि पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता अधिक प्रभावीपणे तपासण्यास मदत होणार आहे.
- अजय सूर्यवंशी, सहशहर अभियंता, महापालिका
प्रत्येक प्रभागामध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘एक सांडपाणी नाला’ घ्यावा. तो प्रायोगिक तत्वावर असावा. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण थांबविण्यास थोडीशी मदत होऊ शकते. स्थानिक पातळीतून नगरसेवकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.
- गणेश बोरा, पर्यावरण प्रेमी
नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी २०० संघटना एकत्र येऊन ‘रिव्हर रिव्हायवल’ नावाची मोहीम राबवत आहोत. हजारो नाले थेट नदीला जोडल्यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. माणसांबरोबर जलचर प्राण्यांना देखील धोकादायक निर्माण झालेला आहे.’’
- शुभम पांडे, अध्यक्ष वर्ल्ड फॉर नेचर
