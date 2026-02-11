अस्तित्वाच्या लढाईत ‘तुतारी’ नावापुरतीच!
नरेंद्र साठे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ११ : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ‘तुतारी’ चिन्हावर आठ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. आंबेगाव, मावळ आणि मुळशी वगळता सर्वच तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली. त्यापैकी आंबेगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषदेतील एक आणि पंचायत समितीच्या दोन उमेदवारांचा विजय झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला नगरपरिषद, नगरपंचायत पाठोपाठ या निवडणुकीतही प्रभाव टाकता आला नाही.
पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील राजकीय समीकरणे विशेष चर्चेचा विषय ठरली.
मुळशी तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन व पंचायत समितीच्या चार जागांवर ‘तुतारी’च्या चिन्हावर निवडणूक लढली. त्यात दोन पंचायत समितीच्या जागांवर यश मिळाले. आंबेगावमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी शिवसेनेला सोबत घेऊन निवडणुकीला सामोरे गेले. तुतारी चिन्हावर निवडणूक लढवणाऱ्या आठ उमेदवारांपैकी काहींनी चांगली लढत दिली. जिल्हा परिषदेच्या एका व पंचायत समितीच्या दोन जागांवर यश मिळाले. मावळमध्ये लढलेल्या एकाही जागेवर पक्षाला यश आले नाही. पक्षाचे नेते असलेल्या शिरूरचे माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी सुजाता पवार यांनी घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढली. त्यात त्या यशस्वी झाल्या. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विजय कोलते यांच्या पुत्राने पुरंदरमध्ये घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढली ते पराभूत झाले. भोरमधील गणेश खुटवड यांनाही घड्याळाच्या चिन्हावर अपयश आले. पक्षाचे इंदापूरमधील नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्या कन्येने घड्याळाच्या चिन्हावर लढून यश मिळविले. दौंडमधील नेते अप्पासाहेब पवार यांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला. मात्र, त्यांना अपयश आले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षांनी प्रचार केला नाही. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडूनही उमेदवारांचा प्रचार करण्यात आला नाही. यापूर्वीही पक्षाच्या नेते नगरपरिषदेच्या निवडणुकीतही प्रचारापासून लांबच होते. आता मुळचे तुतारीचे असलेल्या पण घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवून विजयी झालेल्या सदस्यांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेणार का, याबाबत जिल्हाध्यक्ष निकम यांनी वरिष्ठ निर्णय घेतील, असे सांगितले. तर, आंबेगावमधील लढतीबद्दल ते म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये महाविकास आघाडी म्हणून विधानसभेप्रमाणेच ही निवडणूक आत्मविश्वासाने लढलो. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी दोन सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेत एक शिवसेनेचा सदस्य झाला असून इतर तिघेही तुतारी चिन्हावर निवडून आले. इतर सदस्यांचा निसटता पराभव झाला. आम्ही लोकांचे प्रश्न घेऊन निवडणुकीला सामोरे गेलो.’’
