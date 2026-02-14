विद्यार्थ्यांनो, नासा- इस्रोला जाण्याची करा तयारी!
पुणे, ता. १४ : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून अंतराळ संशोधन संस्थांच्या भेटीचा उपक्रम अधिक व्यापक होत आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना अवकाश संशोधनाच्या दालनात पाऊल ठेवण्याची संधी पुन्हा मिळणार आहे. सध्याच्या शैक्षणिक वर्षात नासा आणि इस्रो येथे जाऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांचा अनुभव प्रेरणादायी ठरला. याच अनुभवातून जिल्हा परिषदेने पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी आत्तापासून सुरू केली असून, जूनमध्ये पहिली निवड चाचणी होणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचा जिल्हा परिषदेचा मानस आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेकडून गतवेळेच्या अनुभवातून पुढील शैक्षणिक वर्षातील निवड चाचणीचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले आहे. जेणेकरून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येईल आणि त्यांची तयारी परिपूर्ण होईल. जूनमध्ये पहिली निवड चाचणी होऊन ऑगस्टमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती होऊन अंतिम निवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने ऑक्टोबर महिन्यात ‘इस्रो’साठी पन्नास विद्यार्थ्यांना आणि नोव्हेंबर २०२५मध्ये ‘नासा’ या संस्थेच्या भेटीसाठी २५ विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत पाठवले होते. या उपक्रमाचे ग्रामीण भागातील पालक वर्गातून स्वागत झालेच, पण प्रशासकीय पातळीवरही जिल्हा परिषदेच्या या उपक्रमाचे कौतुक झाले. अनेक जिल्ह्यांनी अशाच प्रकारचा उपक्रम राबविण्यासाठी पुढाकारही घेतला. तीन टप्प्यात झालेल्या परीक्षेमध्ये जवळपास तेरा हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यामधून आंतरविद्यापीठीय खगोलविज्ञान आणि खगोलभौतिकीशास्त्र केंद्राने (आयुका) अंतिम विद्यार्थ्यांची निवड केली होती. गतवर्षीचे पहिले वर्ष असल्याने अभ्यासक्रम तयार करण्यापासूनचे काम करावे लागले होते. जिल्हा परिषद आणि आयुका दोन्ही मिळून यावर्षीचीही परीक्षा घेणार असून, त्यामध्ये सहावी आणि सातवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सहभाग घेता येणार आहे.
असे आहे वेळापत्रक
पहिली चाचणी- जूनअखेर. पहिली परीक्षा जून महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा केंद्रशाळा स्तरावर होणार असून, पर्यायी उत्तर (एमसीक्यू) स्वरूपाची असेल.
दुसरी चाचणी- जुलैअखेर (ऑनलाइन), पहिल्या टप्प्यात यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जुलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत दुसरी चाचणी घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होईल.
तिसरी चाचणी- १५ ऑगस्टपूर्वी, यामध्ये आयुकाकडून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेऊन अंतिम निवड यादी जाहीर केली जाणार आहे.
गतवर्षी आम्ही ज्या विद्यार्थ्यांना पाठविले, त्यांची निवड त्रिस्तरीय प्रक्रियेतून करण्यात आली होती. दौऱ्यानंतरही हे विद्यार्थी ‘आयुका’सोबत सातत्याने संपर्कात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेचा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि विचारविश्वावर स्पष्ट परिणाम दिसून येतो. विज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यापक झाला आहे. भविष्याबाबतची त्यांची स्वप्ने अधिक स्पष्ट आणि ठाम झाली आहेत. ही मुले शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सहशालेय उपक्रमांत सर्वच पातळीवर सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. या सकारात्मक बदलांचा अनुभव लक्षात घेता, यावर्षी नासा आणि इस्रो येथे गतवर्षीपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना संधी देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
- चंद्रकांत वाघमारे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
