सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग

पुणे, ता. १५ : पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा परिषदेत ७३ पैकी तब्बल ५१ गट जिंकत निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले असून, १३ पैकी ८ पंचायत समित्यांमध्येही पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे सोमवार (ता. १६) पासून गट स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून, गटनेतेपदी कोणाची निवड होणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर पंचायत समितीमध्येही राजकीय हालचाली, बैठकांना वेग आला आहे.
खेड पंचायत समितीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने गटाची स्थापना केली आहे. पंचायत समितीच्या सभापतिपदाच्या निवडीसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते, तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखाली होणार आहे. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत गट स्थापना, गटनेता निवड तसेच सभापती व अध्यक्षांची निवड करणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी सांगितले की, ‘‘जिल्हा परिषद निवडणुकीत शरद पवार गटाचे सात उमेदवार घड्याळ या चिन्हावर निवडणूक लढले होते. त्यापैकी चार उमेदवार निवडून आले आहेत. कोणत्याही पदासाठी वेगळा गट म्हणून विचार केला जाणार नाही. आम्ही एक पक्ष म्हणूनच निवडणूक लढलो असून, त्यामुळे पदांबाबतही वेगळा विचार केला जाणार नाही.’’
पक्षाच्या नेत्या तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नुकतीच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांची भेट घेऊन त्यांची माहिती जाणून घेतली आहे. गट स्थापनेसाठी त्यांच्या स्वाक्षरी घेण्यात आल्या असून, काही सदस्यांनी वैयक्तिक तर काही तालुक्यांनी पदांची मागणी केली आहे. मंगळवारी पक्षाच्या गटाची स्थापना करून गटनेत्याची निवड केली जाणार आहे.
- राजेंद्र कोरेकर, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पुणे जिल्हा
जिल्हा परिषदेत भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. गटनेता निवडीसाठी सोमवारी पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली असून, त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.
- शेखर वढणे, अध्यक्ष, भाजप, पुणे जिल्हा
