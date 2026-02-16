दगड डोक्यात पडल्याने भाविकाचा मृत्यू
ओतूर, ता.१५ : हरिश्चंद्र गड उतरत असताना जुन्नर दरवाजा पाऊलवाटेवर अचानक निसटलेला दगड डोक्यावर पडल्याने घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील
सुरेश किसन डामसे (वय ३५) या भाविकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता.१५) सकाळी साडेदहा वाजता घडली. महाशिवरात्रीच्या दिवशीच ही घटना घडल्याने तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाशिवरात्रीनिमित्त गडावरील मंदिरातील शिवलिंगाचे दर्शन घेऊन सुरेश हे सहकाऱ्यांसोबत जुन्नर दरवाजा या मार्गावरून हरिश्चंद्र गड उतरत होते. यावेळी डोंगरावरील एक सैल झालेला दगड अचानक निखळून थेट त्यांच्या डोक्यावर पडला. या अपघातामुळे ते जागीच बेशुद्ध पडले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक मनोज भांगले, राहुल भांगले, संजय कोरडे, मारुती रेंगडे, बाळू मेमाणे, जगदीश ताजवे आणि शांताराम बामणे तसेच ‘शिवजन्मभूमी जुन्नर रेस्क्यू टीम’च्या सदस्यांनीही घटनास्थळी धाव घेतली. रेस्क्यू टीमचे सदस्य राजकुमार चव्हाण, सिद्धेश जाधव, आतिफ सय्यद, तनिष्का गायकवाड, बाळू मेमाणे, आदित्य चव्हाण, अमोल जाधव, हर्ष जगताप, दिनेश पापडे आणि बाळू खोडवे यांनी सुरेशला स्ट्रेचरवरून दुर्गम पाऊलवाटेने खिरेश्वरपर्यंत खाली आणले. तेथून रुग्णवाहिकेद्वारे त्यांना मढ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी सुरेश यांना मृत घोषित केले.
