पदाधिकारी निवडीसाठी अद्याप प्रतिक्षाच
पुणे, ता. १६ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा निकाल ९ फेब्रुवारीला जाहीर होऊन ११ फेब्रुवारी रोजी नवनिर्वाचित सदस्यांची अधिसूचना काढण्यात आली; मात्र पाच दिवस उलटूनही पदाधिकारी निवडीसाठीची सर्वसाधारण सभा व निवडणूक कार्यक्रम प्रशासनाकडून जाहीर न झाल्याने उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात येत असली, तरी तीन वर्षे दहा महिने प्रशासकीय राजवट राहिल्यामुळे नियमित तरतुदी लागू होत नसल्याने स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकारी निवडीसाठी एकसमान तारीख जाहीर करण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती यांच्या निवडीची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात येते. नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली सर्वसाधारण सभा बोलावण्याचा अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आहे. सामान्य परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कालावधी संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नवीन पदाधिकारी निवडीसाठी बैठक बोलावली जाते. तसेच सदस्य मंडळाचा कालावधी संपुष्टात आल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेऊन पदाधिकारी निवडणे बंधनकारक असते. मात्र मागील तीन वर्षे दहा महिने प्रशासकीय राजवट लागू असल्यामुळे या नियमित तरतुदी सध्याच्या परिस्थितीत लागू होत नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता विभागातील जिल्हा परिषदांची तारखा एक समान करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. पुणे जिल्ह्यात निवडणूक प्रशासनाकडून निवडणुकांच्या तारखेचा प्रस्ताव तयार झाला असून, तो जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहे.
गट नोंदणीसाठी बैठका बाकी
जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांचा प्रत्येक पक्ष गटाची नोंदणी करतो. मात्र, अद्याप गट नोंदणीसाठी बैठकही झाल्या नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपकडून सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद निवडीच्या तारखा जाहीर झाल्या नसल्याने पक्षांनीही कुणाला गटनेतेपद देण्यासाठी घाई केलेली दिसून येत नाही. तालुक्यातील नेत्यांना विश्वात घेऊन गटनेतेपद निवडले जाणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच त्यापूर्वी पक्षाच्या मुख्य समितीमध्ये चर्चा होऊन गट नोंदणीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
