‘घरची कामे सोडून इथंच बसू का?’
पिंपरी, ता. १३ : रणरणत्या उन्हात रांगेत उभे राहूनही गॅस मिळत नसणे कर्मचाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये बाचाबाची होत आहे. ‘‘घरची कामे सोडून आम्ही इथंच बसू का?’’ ‘‘सिलिंडर कधी मिळणार, ते सांगा’’ असे सवाल गृहिणी विचारू लागल्या आहेत. दुसरीकडे, सध्या घरगुती सिलिंडरला मिळत असला, तरी सामान्यांना मात्र रणरणत्या उन्हात सिलिंडरसाठी ‘वणवण’ करावी लागत आहे.
शहरात सध्या काही वितरकांकडून गॅस सिलिंडर चढ्या दराने विकले जात आहेत. काही वितरकांचे कर्मचारी गॅस सिलिंडर परस्पर व्यावसायिकांना देत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. ‘‘गॅस नोंदणीनंतर ओटीपी आला; पण सिलिंडर घरपोच मिळाला’’ अशी कैफियत मोरवाडी येथील एका गॅस वितरक एजन्सीत एका गृहिणीने मांडली. तर, ‘‘वितरकाकडे चौकशी केली तर अद्याप तुमचा सिलिंडर आला नाही,’’ असे उत्तर काही ग्राहकांना मिळाले. मग, ‘‘त्यांचा सिलिंडर गेला कुठे?’’ असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. दुसरीकडे दोन गॅस सिलिंडर असणाऱ्या ग्राहकांनी आपला एक गॅस सिलिंडर २५ दिवसांपूर्वी नोंदवला होता. त्यांना सिलिंडर मिळाला. त्यांनी तो चढ्यादराने व्यावसायिकांना विकायचा, असाही प्रकार दिसून येत आहे.
सिलिंडरसाठी रांगा
सध्या घरपोच गॅस सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. गॅस संपल्यामुळे नागरिक स्वतः सिलिंडर घेऊन गॅस एजन्सीबाहेर रांगेत उभे राहत आहेत. प्रशासनाने गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ‘भरारी पथके’ नेमली असली, तरी चूल पेटवण्यासाठी सर्वसामान्यांची मोठी कसरत सुरू आहे. कडक उन्हाळा आणि सुट्ट्यांच्या काळात गॅसची मागणी वाढलेली असताना तब्बल २५ दिवस वाट पाहवी लागत असल्याने महिलांमध्ये संताप पाहायला मिळतोय.
कामाला दांडी; सिलिंडरसाठी रांगेत
शहरातील एमआयडीसी परिसरात नागरिक त्रस्त झाले आहेत. एका सिलिंडरसाठी लोकांना चक्क कामावर दांडी मारून रांगेत उभे राहावे लागत आहे. घरात गॅस नसल्याने अनेक कुटुंबांवर हॉटेलमधून जेवण मागवण्याची किंवा उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
