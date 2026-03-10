‘ॲग्रीगेटर’ अंतिम नियमावली कागदावरच
अविनाश ढगे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १० : महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित प्रवासी वाहनांसाठी ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५’ लागू करण्यास मान्यता दिली. पण, अंतिम नियमावली अजूनही प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. परिवहन विभागाने राज्य शासनास अंतिम नियमावली सोपवून तीन महिने झाले, तरी ती मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे.
राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि सुरक्षेची हमी देण्यासाठी २० मे २०२५ रोजी ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम २०२५’ लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली. ही सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी वाहनांचे दर नियमन, सुविधा शुल्क, परवाना शुल्क, चालक आणि वाहनांवरील अटी, विमा, विशेष सुविधा असे प्राथमिक नियम प्रसिद्ध करण्यात आले. या धोरणांवर १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या. यावर विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी, संबंधित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक आणि तज्ज्ञांनी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या. त्या विचारात घेऊन परिवहन विभागाने अंतिम नियमावली डिसेंबरमध्ये राज्य शासनाकडे दिली आहे. पण, तिला अजूनही मान्यता मिळालेली नाही. परिणामी, सर्व नियम डावलून ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा सुरू आहे. तसेच भाडेदेखील मनमानी पद्धतीने आकारले जात आहे.
नियमवाली नसल्यामुळे होणारे परिणाम
- भाडे दरावरून वाहनचालक आणि प्रवाशांचे वाद
- चालक मनमानी पद्धतीने दर आकारतात
- ॲप आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून नियमांची पायमल्ली
- प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावर
- कंपन्या कमी दर देत असल्याचा चालकांचा आरोप
नवीन नियमावली आल्यावर अपेक्षित बदल
नवीन नियम ई-रिक्षा ते मोटार कॅबपर्यंत सर्व ॲप-आधारित वाहतूक सेवांना लागू असतील. मात्र, ई-बाइक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र नियम असतील. या सेवांसाठी स्वतंत्र परवाना घ्यावा लागेल. सेवा सुरू करण्यासाठी ॲग्रीगेटरला राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) किंवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) यांच्याकडून परवाना घ्यावा लागेल आणि वाहनसंख्येनुसार सुरक्षा ठेव द्यावी लागेल. चालकाला प्रशिक्षण घ्यावे लागणार असून चालकाचे कामाचे तास निश्चित करण्यात येणार आहे. चालक आणि प्रवाशांचा विमा काढवा लागणार आहे. वाहनांचे दर नियमनही लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
ॲप-आधारित वाहनांसाठी अंतिम ॲग्रीगेटर नियमावली तयार केली आहे. ती शासनाकडे देण्यात आली आहे. मंजुरीनंतर हे नियम लागू होतील.
- संदेश चव्हाण, सह परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग
