सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे हॉटेल एक वेळ बंद

पिंपरी, ता. १० ः इराण आणि इस्राईल युद्धामुळे व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. परिणामी शहरातील हॉटेल एक वेळ बंद ठेवण्याची वेळ व्यावसायिकांवर आली आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत असून अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आणखी मोठा आर्थिक फटका बसेल, असे हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले.
शहरात छोटे-मोठे १८०० ते २००० हॉटेल व्यावसायिक आहेत. खाद्यपदार्थ विक्रेतेही बरेच आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट, फूड स्टॉल आणि मिठाईच्या दुकानांत सुरक्षितता आणि कायदेशीर बाबींसाठी १९ किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वापरणे अनिवार्य आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली असून पुरवठा शनिवारपासून (ता. ७) थांबवण्यात आल्याचे वितरकांनी सांगितले. त्यामुळे व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. संध्याकाळी ग्राहकांची गर्दी जास्त असल्यामुळे अनेक व्यावसायिक थेट सायंकाळी हॉटेल सुरु करत आहेत. अनेक फूड स्टॉल आणि व्यावसायिकांनी गुपचूप घरगुती सिलिंडर वापरण्यास सुरवात केली आहे. खानावळ व्यवसायावरही मोठा परिणाम झाला आहे. सिलिंडर उपलब्ध असेपर्यंत हॉटेल सुरु ठेवणार असून सिलिंडर संपल्यानंतर हॉटेल बंद करावे लागेल. त्यामुळे मोठे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया हॉटेल व्यावसायिकांनी दिली.
बुकिंग करूनही व्यावसायिक गॅस उपलब्ध होत नाहीत. सध्या एकच वेळ हॉटेल सुरु ठेवतोय पण, आणखी दोन ते तीन दिवस गॅस उपलब्ध नाहीत झाले तर हॉटेल बंद करून घरी बसावे लागेल.
- जयवंत नेटके, हॉटेल व्यावसायिक
हॉटेल व्यावसायिकांची मंगळवारी सकाळी बैठक झाली. आम्ही रोज किमान एक किंवा दोन तरी व्यावसायिक सिलिंडर देण्याची मागणी प्रशासनाकडे करणार आहोत. सध्या १० टक्के तरी हॉटेल बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास पुढील दोन दिवसांत आणखी हॉटेल बंद होतील
- गणेश कुदळे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या पथकांकडून व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी केली जाणार आहे. तेथे घरगुती गॅस सिलिंडर वापरताना आढळून आले तर कारवाई करू.
- डॉ. विजयकुमार क्षीरसागर, परिमंडळ अधिकारी, चिंचवड
१८०० ते २००० ः शहरातील एकूण हॉटेल-रेस्टॉरंट
३४०० ते ३६००ः दिवसाला व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा सरासरी वापर
१८९६ ः व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा दर
