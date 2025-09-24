पैशांच्या लोभापायी घोडावडेत खून
पिरंगुट, ता. २४ : घोटावडे (ता.मुळशी) येथील अनोळखी मृतदेहाची ओळख पटविण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणून खून करणाऱ्या आरोपीस पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यास न्यायालयाने गुरुवार (ता. २५) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
आशुतोष मनोहर वैशंपायन (वय ४७ रा.पवई, मुंबई ) यांचा पैशांच्या लोभापायी सचिन प्रकाश जाधव (वय ४१ रा. धनकवडी, पुणे) या रिक्षा चालकाने खून केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
घोटावडे येथील परिसरात अनोळखी पुरुष व्यक्तीचा खून करून पुरावा नष्ट करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता. याबाबत शनिवारी (ता. १३) गुन्हा दाखल झाला होता. मृतदेह कुजण्यास सुरुवात झालेली होती. मृतदेहाचे गळ्यावर वार व डोक्यात जखमा होत्या. हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक व पौड पोलिस ठाण्याच्या पथकांनी एकत्रित तपास सुरू केला होता. त्यावेळी घटनास्थळावर आधार कार्ड मिळाले होते. आधार कार्डावरील नावावरून मृतदेह हा आशुतोष वैशंपायन यांचा असल्याचा संशय निर्माण झाला होता. तसेच वैशंपायन हे पुण्यातील घरी राहण्यासाठी एकटेच लखनऊ येथून पुण्याला गुरुवारी (ता. ४) रेल्वेने गेले असल्याचे त्यांची पत्नी अक्षदा वैशंपायन यांनी सांगितले होते. त्यानंतर पुणे रेल्वे स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले गेले. मृतदेहाच्या अंगावरील कपड्यांच्या आधारे तपास केल्यावर संशयित रिक्षाची व रिक्षा चालक सचिन जाधव याची माहिती मिळाली. सचिन जाधव हा सराईत गुन्हेगार असल्याचीही माहिती मिळाली. त्यानंतर सचिनचा शोध घेऊन त्याला शनिवारी (ता. २०) धनकवडी परिसरातून ताब्यात घेतले. त्यावेळी पैशांच्या लोभापायी सचिन जाधवने वैशंपायन यांचा खून केल्याचे उघड झाले. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलिस अधीक्षक रमेश चापड, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पुजारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, पौडचे वरिष्ठ निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी, दत्ताजी मोहिते, हनुमंत पासलकर, नाना शेंडगे, तुषार भोईटे, अमोल शेडगे, मंगेश भगत, राजू मोमीन, अतुल डेरे, वैभव सावंत, नंदू गडाळे, रॉकी देवकाते, दिलीप सुपे, प्रशांत बुनगे, ईश्वर काळे, चंद्रकांत सोनवणे, अमोल सूर्यवंशी, आकाश पाटील, संदीप दराडे, बाबा पाटील, सुशांत गायकवाड सिद्धेश पाटील यांच्या पथकाने ही कामगिरी पार पाडली.
