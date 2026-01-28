आबासाहबे शेळके, अनिल पवारांची अजित पवार यांना श्रद्धांजली
पिरंगुट, ता. २८ : ‘‘अजित पवार यांच्या अचानक जाण्याने मुळशीचे मोठे नुकसान झालेले आहे. दादांसारखे उदार अंतःकरणाचे नेतृत्व हरपल्याने शिवसैनिक व मुळशीकरांना धक्का बसलेला आहे,’’ अशा शब्दांत आबासाहेब ऊर्फ माधवराव पांडुरंग शेळके यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली.
आबासाहेब शेळके मित्र परिवार व तालुक्यातील शिवसैनिकांनी आयोजित केलेल्या शोकसभेत शेळके बोलत होते. अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल तालुक्यातील शिवसैनिकानी हळहळ व्यक्त केली. घोटावडे फाटा (ता. मुळशी) येथील शोकसभेवेळी प्रकाश भेगडे, रामदास गोळे, कैलास मारणे, पोपट ववले तसेच शिवसैनिक उपस्थित होते. यावेळी प्रकाश भेगडे म्हणाले, ‘‘अजितदादा म्हणजे विकास करणारा माणूस. एका कार्यक्रमात अजितदादा आबासाहेब शेळके यांच्या संपर्कात आले होते. त्यावेळी दादांनी शेळके यांच्या कार्याचा गौरव केला होता. शेळके यांनी तालुक्यातील राबवविलेल्या शेकडो समाजोपयोगी उपक्रमाबद्दल दादांनी आबांचे कौतुक केले होते. आबांसारख्या सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मुळशीला गरज असल्याचे दादा म्हणाले होते. त्यामुळे दुसऱ्यांच्या कामांचे कौतुक करणे, त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप टाकणे आणि इतरांनाही प्रोत्साहन देणे, या गुणांमुळे अजितदादा सर्वांना हवेहवेसे वाटायचे. त्यांच्या परखड आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे कार्यकर्त्यांपासून पदाधिकारी असो अथवा प्रशासकीय अधिकारी असो दादांबद्दल प्रत्येकाला आदर वाटायचा.’’
अनिल पवार म्हणाले, ‘‘दादांच्या जाण्याने सर्वांनाच धक्का बसलेला आहे. कामाचा माणूस म्हणजे दादा, अशी त्यांची ख्याती होती.’’
यावेळी रामदास गोळे व शाकीर शेख यांनीही अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
