मुळशीत चोख बंदोबस्त अन् शांततेत मतदान
पिरंगुट, ता. ७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी मुळशी तालुक्यात आज शांततेत मतदान पार पडले. बावधन व पौड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वत्र चोख बंदोबस्त असल्याने किरकोळ बाचाबाची वगळता कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही.
तालुक्यातील पूर्व पट्ट्यातील विविध गावांतील मतदान केंद्रावर सकाळी लवकरच साडेसात वाजल्यापासून मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. तरुण मतदारांमध्ये उत्साहाचे चित्र होते. लवळे येथील मतदान केंद्र क्रमांक ३६/२ मधील मतदान यंत्रात सुरवातीलाच बिघाड झाल्याने या मतदान केंद्रात अर्धा तास उशिराने म्हणजे ८ वाजता मतदान सुरू झाले. माळेगाव येथेही यंत्रात बिघाड झाल्याने दुपारी पंधरा मिनिटे मतदान ठप्प होते.
पिरंगुट गणातील एका उमेदवाराने मतदारांना स्लिपा उपलब्ध करून देण्यासाठी हायटेक यंत्रणा राबविली होती. नुसते नाव सांगितले की केवळ एकाच मिनिटांत मतदाराचा सर्व तपशील छापील चिठ्ठीद्वारे उपलब्ध होत होता. सकाळी साडे अकरापर्यंत सुमारे वीस टक्के मतदान झाल्यावर दुपारी मतदानाचा वेग मंदावला होता. आज उन्हाचाही चटका असल्याने ज्येष्ठ मतदारांना सावलीचा आसरा घ्यावा लागला.
कासार आंबोली येथील एक मतदान केंद्र चक्क पत्र्याच्या शेडमध्ये उभारलेले होते. येथील सर्वपक्षीय उमेदवारांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन गप्पांमध्ये रमले होते. भूगाव येथील मतदान केंद्रालगतच पुणे-कोलाड महामार्ग असल्याने वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ होती. त्यामुळे बऱ्याचदा वाहतूक कोंडी होऊन मतदान केंद्रात जाण्यासाठी सर्वच मतदारांना कसरत करावी लागत होती. भुकूममधील केंद्रात दुपारच्या वेळी फारशी गर्दी नव्हती. या ठिकाणी ३२, ३३ व ३४ या क्रमांकांचे तीन मतदान केंद्र आहेत. योगायोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रात ८७० एवढी समान मतदार संख्या आहे. त्यामुळे कोणत्या केंद्रात मतदानाचा हक्क बजावायचा याबाबत मतदारांचा मोठा गोंधळ उडत होता. सुमारे निम्म्याहून अधिक मतदारांना या समअंकी व साधर्म्य असलेल्या केंद्रात जाताना बुचकळ्यात पडल्यासारखे होत होते. अशा मतदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थानिक प्रतिनिधी कार्यरत होते.
तालुक्यातील एकमेव सखी मतदान केंद्र
उरवडे येथील सखी मतदान केंद्र हे तालुक्यातील एकमेव केंद्र होते. या केंद्रात केंद्राध्यक्षापासून सर्वच मतदान अधिकारी व कर्मचारी या महिला होत्या. त्यामुळे पुरुष मतदारांनाही या मतदान केंद्रातून मतदान केल्यानंतर पत्नीसोबत सेल्फी काढण्याचा मोह आवरत नव्हता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.