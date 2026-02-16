जनतेने दिलेली भरभरून मते हाच माझा विजय : शेळके
पिरंगुट, ता. १६ : ‘‘माझ्यावर विश्वास ठेवून जनतेने मला भरभरून मते दिली, हाच माझा खरा विजय आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवून केवळ प्रेमापोटी मला भरघोस प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी सर्वांचा ऋणी आहे. राजकीय वाटचाल करताना सामाजिक बांधीलकीला प्राधान्य द्यायचे असते. त्यामुळे सामान्य जनता आणि विकास कार्याला केंद्रबिंदू मानून लोकशाहीतील पवित्र मूल्यांची जोपासना करीत राहणार,’’ अशा शब्दांत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पिरंगुट (ता. मुळशी) गटातील उमेदवार आबासाहेब शेळके यांनी मतदारांचे आभार मानले.
कासार आंबोली (ता. मुळशी) येथील मतदारांच्या सदिच्छा भेटीवेळी शेळके यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यावेळी आबासाहेब शेळके यांच्यासह उपस्थित महिला नागरिकही भावुक झाल्या. यावेळी शिवसेनेचे नानासाहेब शिंदे म्हणाले, ‘‘पिरंगुट या गटात जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते शांताराम इंगवले, माजी सभापती महादेव कोंढरे, माजी उपसभापती भानुदास पानसरे आदी प्रस्थापित उमेदवार असताना अटीतटीच्या या लढतीत इंगवले विजयी झाले. असे असूनही शेळके यांना मिळालेली मते ही लक्षवेधक आहेत. शेळके यांनी गेल्या वीस वर्षांत शेकडो विविध लोकोपयोगी उपक्रम राबविल्याने लोकांच्या सद्भावना त्यांच्या पाठीशी राहिल्या. आदर्श गणेश मंडळ स्पर्धा हा तालुक्यातील एकमेव उपक्रम शेळके यांच्या लोकप्रियतेत भर देणारा ठरला.’’
