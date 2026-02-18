पोलिस पोचले पाच तासांनी
पिरंगुट, ता. १८ : ‘‘अपघाताची घटना रात्री सव्वाअकरा वाजता घडली. तातडीने पौड पोलिसांना कळविले, मात्र पोलिस आले पहाटे चार वाजता. तोपर्यंत मृत्यू झालेल्या मालपोटे कुटुंबाची आणि आमच्या ग्रामस्थांची काय अवस्था झाली असेल, याची कल्पना करवत नाही,’’ अशा शब्दांत कातरखडक येथील ग्रामपंचायत सदस्य संभाजी मालपोटे यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
ते म्हणाले, ‘‘रिंगरोडच्या कामासाठी सुरू असलेल्या वाहनचालकांची आणि वाहनांचीही रोज तपासणी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा असली पाहिजे. येथील डंपर चालकांवर कुणाचेच नियंत्रण आणि धाक नाही. बेदरकारपणे आणि सुसाट वाहने चालविण्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढलेले आहे. वीस दिवसांपूर्वी आमच्या गावातील रस्त्यालगत असलेल्या बाळू बबन मालपोटे व मनीष अमृता मालपोटे यांच्या शौचालयावरही एक डंपर उलटला होता. त्याची कुणीही दखल घेतली नाही. रिंगरोडचे काम पाहणारे देशमुख यांना वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. इथल्या परिसरात गेल्या चार महिन्यांत केवळ रिंगरोडच्या वाहनांमुळे सुमारे वीस ते पंचवीस अपघात झालेले आहेत. दरवेळी अपघात झाल्यावर गाड्या अडविल्या की कंपनीचे अधिकारी व प्रतिनिधी येतात आणि तात्पुरती समजूत काढून जातात. मी स्वतः या वाहनांमुळे अपघातग्रस्त आहे. डंपर चालकाने कट मारल्याने माझी दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात माझे नुकसान झालेले आहे. माझ्याप्रमाणेच या भागातील दुचाकीस्वार, पायी चालणाऱ्या प्रवाशांचे अपघात झालेले आहेत. शासकीय काम म्हणून आम्ही बऱ्याचदा या गोष्टीकडे काणाडोळा करीत आलो, पण आता नंदाबाई यांच्या मृत्यूने आमच्याही चिंतेत भर पडली आहे. त्यामुळे शासनाने या वाहनचालकांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.’’
तसेच, या परिसरातील अवैध उत्खनन आणि वाहनचालकांचा बेदरकारपणा यांना चाप बसणे अत्यावश्यक झाल्याचे रिहे खोऱ्यातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. या वाहनांमुळे चांगल्या डांबरी रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.