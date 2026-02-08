आनंदोत्सव न करण्याचे राष्ट्रवादीकडून आवाहन
पौड, ता. ८ : मुळशी तालुक्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत विजयी होणाऱ्या उमेदवारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी विजयाचा आंनदोत्सव साजरा करू नये, आपला विजयी दिवंगत अजित पवार यांना समर्पित करावा, असे आवाहन पक्षाचे तालुकाध्यक्ष अंकुश मोरे यांनी केले.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीची सोमवारी मतमोजणी होत आहे. तथापि २८ जानेवारीला निवडणूक काळातच राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्यामुळे अजूनही महाराष्ट्र या दुःखातून सावरला नाही. त्यामुळे मतमोजणीनंतर राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विजय साजरा करू नये. फटाके लावू नये, गुलाल उधळू नये, जल्लोष करू नये, असे आवाहन अंकुश मोरे यांनी केले. आपला आनंद दिवंगत अजित पवार यांना समर्पित करावा. त्याचप्रमाणे पराजय झाल्यास खचून न जाता अजितदादांच्या आठवणी समोर ठेवून पुन्हा कामाला लागावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
