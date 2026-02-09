मुळशीत राष्ट्रवादीने झेडपीच्या जागा राखल्या
पौड, ता. ९ : जिल्हा परिषदेच्या तीन जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत मुळशी तालुक्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शांताराम इंगवले व मिलिंद वाळंज आणि भाजपचे शिवाजी बुचडे विजयी झाले. तालुक्याच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच भाजपला जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. आमदारकीच्या विजयानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत शंकर मांडेकर यांनी तालुक्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. शांताराम इंगवले दुसऱ्यांदा, तर बुचडे आणि वाळंज हे प्रथमच जिल्हा परिषदेत जाणार आहेत.
पौड- अंबडवेट गटात राष्ट्रवादीचे मिलिंद वाळंज यांनी १७ हजार ९५९ मते मिळवत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अविनाश बलकवडे यांचा ५२९७ मतांच्या फरकाने पराभव केला. बलकवडे यांना १२ हजार ६६२ मते मिळाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्ञानेश्वर आखाडे १२०६ मते घेऊन तिसऱ्या क्रमांकावर राहीले. भाजपचे विनायक ठोंबरे यांना ९८६, तर शिवसेनेचे भाऊ आखाडे यांना ९७७ मते मिळाली. कॉंग्रेसचे रमेश पानसरे यांना २८६ मतांवर समाधान मानावे लागले. या गटात नोटाला तब्बल ३३७ मते मिळाली.
माण- हिंजवडी गटात भाजपचे शिवाजी बुचडे यांनी राष्ट्रवादीचे सागर साखऱे यांचा १९६७ मताच्या फरकाने पराभव केला. बुचडे यांना १७ हजार ९०५; तर साखरे यांना १५ हजार ९३८ मते मिळाली. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नागेश साखरे यांना ३८६९ मते मिळाली. तर, शिवसेनेचे बाबासाहेब साखरे यांना १९४० आणि कॉंग्रेसचे राहूल जाधव यांना ९११ मतांवर समाधान मानावे लागले. या गटात २९४ मतदारांनी ‘नोट’ला मते दिली.
पिरंगुट- भूगाव गटात राष्ट्रवादीचे शांताराम इंगवले सलग दुसऱ्यांदा विजयी झाले. त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे महादेव कोंढरे यांचा १३८४ मतांच्या फरकाने पराभव केला. इंगवले यांना ११ हजार १४१; तर कोंढरे यांना ९७५७ मते मिळाली. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे आबासाहेब शेळके यांनी ९२३३ मते घेत निकराची लढत दिली. भाजपचे भानूदास पानसरे यांना १९३७ मतांवर समाधान मानावे लागले. शिवसेनेचे भाऊ मरगळे यांना ४९८ मते मिळाली. या गटात ‘नोटा’ला २५५ मते मिळाली.
