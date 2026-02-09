पंचायत समितीत राष्ट्रवादी काठावर पास
पौड, ता. ९ : मुळशी पंचायत समितीत सहापैकी तीन जागा जिंकत सत्ता राखण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला यश आले. तालुक्याच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच पंचायत समितीत भाजपचा प्रवेश झाला असून, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने दोन जागा जिंकत आपले अस्तित्व दाखवून दिले.
पौड गण सभापतिपदाचा दावेदार मानला जातो. या गणात राष्ट्रवादीच्या काजल मोरे विजयी झाल्या. त्यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कोमल वाशिवले यांचा २१४५ मतांच्या फरकाने पराभव केला. मोरे यांना ६१४७, तर वाशिवले यांना ४००२ मते मिळाली. या दोघींना शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या स्वाती ढमाले यांनी ३७४८ मते मिळवून टक्कर दिली. भाजपच्या पल्लवी कंधारे यांना ३२१८ मते मिळाली. शिवसेनेच्या स्वाती वाशिवले यांना ५०० आणि कॉंग्रेसच्या कविता दातीर यांना २५० मतांवर समाधान मानावे लागले. येथे ‘नोटा’ला २२८ मते मिळाली. आंबडवेट गणात राष्ट्रवादीचे प्रविण धनवे यांनी १७७६चे मताधिक्य घेत ठाकरे शिवसेनेचे तालुकामुख सचिन खैरे यांना पराभूत केले. धनवे यांना ८५४७, तर खैरे यांना ६७७१ मते मिळाली. शिवसेनेचे किसन नागरे यांना ५७१ मते मिळाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नवनाथ पालकर यांना २११ मतांवरच समाधान मानावे लागले. याठिकाणी ‘नोट’ला २२१ मते मिळाली.
माण गणही सभापतिपदाचा दावेदार आहे. या गणातही राष्ट्रवादीच्या मंदा शेळके यांनी बाजी मारली. शेळके यांनी ५९८१ मते घेत भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार रूपाली बोडके यांचा २३१० मतांच्या फरकाने पराभव केला. बोडके यांना ३६७१ मते घेत आव्हानात्मक लढत दिली. भाजपच्या युगंधरा पारखी यांना ३३०५ मते मिळाली. ठाकरे शिवसेनेच्या कल्पना भेगडे यांना ३५२२ मते मिळाली. शिवसेनेच्या पायल रानवडे यांना १९९७, कॉंग्रेसच्या सिमा पारखी यांना २९७ मतांवरच समाधान मानावे लागले. याठिकाणी ‘नोटा’ला १३७ मते मिळाली. हिंजवडी गणात भाजपने प्रथमच विजयश्री खेचून आणली. येथील भाजपच्या ऐश्वर्या वाघमारे यांनी राष्ट्रवादीच्या निकिता वाघमारे यांचा पराभव केला. ऐश्वर्या यांना १०१२१, तर निकीता यांना ८७९९ मते मिळाली. ठाकरे शिवसेनेच्या निशा सपकाळ यांना १५७०, शिवसेनेच्या सई जाधव यांना ९२९ आणि वंचितच्या रेखा चिंचखेडे यांना ४९८ मतावंरच समाधान मानावे लागले. २६५ मते इथे ‘नोटा’ला झाली.
पिरंगुट गणात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहूल पवळे यांनी बाजी मारली. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे रामदास गोळे यांचा ३६३ मतांनी पराभव केला. पवळे यांना ३७४१, तर गोळे यांना ३३७८ मते मिळाली. राष्ट्रवादीचे रमेश पवळे यांना २६३७ आणि भाजपचे महेश वाघ यांना २६३० मते मिळाली. मनसेचे सौरभ निकटे यांना १४७ मतांवर समाधान मानावे लागले. तर ‘नोटा’ला ११४ मते मिळाली. भूगाव गणातही राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे दगडूकाका करंजावणे यांनी विजयश्री खेचून आणली. त्यांनी ४३८ची आघाडी घेत ठाकरे शिवसेनेचे अनिल पवार यांना पराभूत केले. करंजावणे यांना ६२९४, तर पवार यांना ६७३२ मते मिळाली. राष्ट्रवादीचे राजेंद्र दबडे हे ४२४४ मतांवरच थांबले. शिवसेनेच्या सुनिता उभे यांना ५२७, तर वंचितचे सुभाष कांबळे यांना २०३ मते मिळाली. ‘नोटा’ला २०३ मते मिळाली.
