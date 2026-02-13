मुळशीत कसे जुळवणार बहुमताचे गणित?
पौड, ता. १३ : मुळशी पंचायत समितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सहापैकी तीन जागा जिंकल्या असून, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे दोन आणि भाजपचा एक उमेदवार विजयी झाला. सभापतिपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे. बहुमतासाठी राष्ट्रवादीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची किंवा भाजपची सोबत घ्यावी लागणार आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे पक्षश्रेष्ठी कोणता निर्णय घेणार, यावर सत्तास्थापनेची पुढील समीकरणे ठरणार आहेत.
मुळशी पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पौड गणातून काजल मोरे, अंबडवेट गणातून प्रवीण धनवे आणि माण गणातून मंदा शेळके हे राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी झाले. तर, पिरंगुट गणातून राहूल पवळे आणि भूगाव गणातून दगडूकाका करंजावणे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार जिंकले आहेत. हिंजवडी गणातून ऐश्वर्या वाघमारे विजयी होऊन त्यांनी पंचायत समितीत भाजपचे खाते खोलले. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची संख्या जास्त असली तरी स्पष्ट बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना एका मताची गरज भासणार आहे. सभापतिपदासाठी काजल मोरे आणि मंदा शेळके या दावेदार आहेत. तथापि सभापतिपद आपल्याकडे ठेवण्यासाठी लागणारा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी राष्ट्रवादीला शरद पवार यांचा पक्ष किंवा भाजपची सोबत घ्यावी लागेल.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे दोन आणि भाजपच्या सदस्या एकत्र आल्यास ऐश्वर्या वाघमारे यादेखील सभापतिपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरू शकतात. अशावेळी दोन्ही बाजूला प्रत्येकी तीन सदस्य झाल्यास शेवटच्या क्षणी चिठ्ठी टाकून नशीब आजमाविण्याचीही वेळ सर्वांवर येवू शकते. हीच स्थिती कायम राहिल्यास उपसभापतिपदासाठी चिठ्ठी टाकली जावू शकते. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चिठ्ठी टाकण्याचा धोका घेणार का, हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे. चिठ्ठी न टाकता सभापतिपद आपल्याकडे ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीला सोबत घेणाऱ्या पक्षाच्या सदस्याला उपसभापतिपद देण्याबाबत वाटाघाटी कराव्या लागतील. राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी आमदार शंकर मांडेकर आणि माजी आमदार संग्राम थोपटे यांचे राजकीय मतभेद विकोपाला गेले आहेत. माण- हिंजवडी गटाचे भाजपचे सदस्य शिवाजी बुचडे आणि हिंजवडीच्या गणाच्या सदस्या ऐश्वर्या वाघमारे या दोघीही थोपटे यांच्या नेतृ्त्व आणि मार्गदर्शनाखाली निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ते एकत्र येतील का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
दोनही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने दोन्ही राष्ट्रवादीच्या मनोमिलनाच्या चर्चांना सध्या ऊत आला आहे. त्यामुळे याचधर्तीवर तालुक्यातही पंचायत समितीवर सत्ता स्थापनेसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का, याकडेही मुळशीकरांचे लक्ष लागले आहे. काठावरच्या बहुमतामुळे सभापतिपद आपल्याकडे ठेवताना राष्ट्रवादीला उपसभापतिपद मात्र दुसऱ्या पक्षातील सहकाऱ्याला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पंचायत समितीत सभापती, उपसभापतीच्या निवडीत सहजता येणार की काही ट्विस्ट येणार, याचीही मुळशीकरांना उत्कंठा लागून राहीली आहे. तथापि वेगवेगळी आमिषे दाखवून सदस्य फोडाफोडीचे यापूर्वीचे अनुभव लक्षात घेवून तिन्ही पक्षांनी आपला उमेदवार फुटू नये, यासाठी सावध भूमिका घेतली आहे.
