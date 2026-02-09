राष्ट्रवादी
दौंड पंचायत समिती गण:
तीन नंबरच्या उमेदवाराला मिळालेली मते
राहू गण :
3 : नोटा 134
खामगाव
3 = नोटा 131
पारगाव गण
3 : नोटा :295
वरवंड गण
3 : नोटा 213
कानगाव गण
3 : नोटा 193
गोपाळवाडी
3: नोटा 271
देऊळगाव राजे गण
3 : विद्या सूर्यवंशी 199 उबाठा
खडकी गण
3 : नितीन उगले 1180
कुरंकुभ गण :
3 : राहुल शितोळे 1700 अपक्ष
पाटस गण
3: नोटा 182
बोरी पारधी गण :
3: नोटा 223
केडगाव
3: सचिन गायकवाड 288
यवत गण
3: नोटा 316
बोरी भडक गण
3 : पुष्पा म्हस्के 3311
...................................................................
