राजगुरुनगर नगरपरिषदेसाठी २५ हजार ८०१ मतदार
राजगुरुनगर, ता. १ : राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या प्रारूप मतदारयादीवरील हरकतींवर सुनावणी व निर्णय घेऊन अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. एकूण २५ हजार ८०१ मतदार असून, त्यांमध्ये १३ हजार १४७ पुरुष आणि १२ हजार ६५३ महिलांचा समावेश आहे.
राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या प्रारूप मतदारयादीवर २६९० हरकती आल्या होत्या. त्यांवर बुधवारी नगरपरिषदेच्या कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे, शिरस्तेदार रवींद्र मोरे आणि मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ यांच्या उपस्थितीत सुनावण्या झाल्या. बहुसंख्य तक्रारींमध्ये या प्रभागाचे मतदार त्या प्रभागात किंवा बाहेरच्या मतदारांचा प्रभागात समावेश किंवा प्रभागात राहत असूनही नाव वगळले अशा स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी तक्रारींच्या अनुषंगाने स्थळपाहणी करून पडताळणी केल्याचे सांगण्यात आले. या हरकती निकालात काढण्यात आल्यानंतर शुक्रवारी ऑनलाइन अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच नगरपरिषदेच्या नोटीस बोर्डावर छापील अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
मतदारयादीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सर्वत्र निवडणुकीची चर्चा गेला आठवडाभर सुरू आहे. इच्छुकांनी समाजमाध्यमांवर उमेदवारी जाहीर करत असल्याच्या पोस्टचा पाऊस पाडला आहे. लवकरच आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्याअगोदरच इच्छुकांनी घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटीगाठी घेत प्रचार सुरू केला आहे.
प्रभागनिहाय मतदारसंख्या पुढीलप्रमाणे : प्रभाग १- २३६६, प्रभाग २- २६०५, प्रभाग ३- २०८३, प्रभाग ४- १९७५, प्रभाग ५- २५६८, प्रभाग ६- १५५७, प्रभाग ७- ३३९९, प्रभाग ८- २५७७, प्रभाग ९- ३८६३, प्रभाग १०- २८०८.
