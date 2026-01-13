खेडमधील राजकीय वर्चस्व ठरणारी लढाई
राजेंद्र सांडभोर : सकाळ वृत्तसेवा
राजगुरूनगर, ता. १३ : खेड तालुक्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती च्या निवडणुका जाहीर व्हायच्या आधीच बहुतांश मतदारसंघात ७५ टक्के प्रचार इच्छुकांनी उरकला असून, निवडणुकीआधीच एक निवडणूक झाल्याचे असाधारण राजकीय चित्र पहिल्यांदाच पाहावयास मिळत आहे. आमदार बाबाजी काळे आणि माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची असून, तालुक्यावर राजकीय वर्चस्व कोणाचे? याचे उत्तरच या निवडणुकीच्या निकालानंतर मिळणार आहे.
मागच्या वेळी खेड पंचायत समितीत दिवंगत माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित शिवसेनेची सत्ता आली होती. भाजप आणि काँग्रेसही त्यांच्याबरोबर होते. मात्र, मोहिते आमदार झाल्यानंतर थोड्याच दिवसात त्यांनी शिवसेनेचे आठपैकी पाच आणि भाजपचा एकमेव सदस्य फोडत पंचायत समिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात घेतली. गेल्यावेळी सातपैकी अवघे दोन जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते. तरी मोहिते यांनी ताकद लावून निर्मला पानसरे यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष केले होते. राजकीयदृष्ट्या बलाढ्य झालेले मोहिते म्हणतील ती गोष्ट तालुक्यात होत होती. तरीही लोकाधार टिकवण्यात त्यांना यश आले नाही आणि २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. गेल्यावेळी सांडभोरवाडी- काळूस गटातून निवडून आलेल्या बाबाजी काळे यांनीच त्यांचा पराभव केला.
ही निवडणूक विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर होत असल्याने तिला वेगळे महत्त्व आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर ज्याचे वर्चस्व राहील, त्याची तालुक्याच्या राजकारणावर पकड राहते, असे सर्वसाधारण गणित असते. त्यामुळे रस्सीखेच पाहावयास मिळणार आहे. तालुक्याच्या राजकारणात स्थान निर्माण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने अनेक उमेदवार मैदानात उतरत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन राजकीय घडामोडी वाढल्या आहेत. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष शरद बुट्टे पाटील मोहिते यांच्या संमतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत. मात्र, विधानसभेसाठी जे इच्छुक होते, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सुधीर मुंगसे आणि अजून काही जण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येणार असल्याची चर्चा आहे. विश्वासात न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये इनकमिंग सुरू झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या मोहिते यांनी भाजपात जाण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. ते खरोखरच भाजपमध्ये जाणार कि, फक्त दबावतंत्राचा भाग आहे, हे थोड्याच दिवसांत स्पष्ट होईल. मोहिते राष्ट्रवादीमध्ये राहिले, तर महानगरपालिकेप्रमाणे शरदचंद्रजी पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेण्यास त्यांचा विरोध राहील.
आमदार काळे यांच्यासाठीही ही निवडणूक आव्हान आहे. त्यांचा विजय हा योगायोग नव्हता, तर खरोखर त्यांचा जनाधार मोठा आहे, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्यांची स्वतःची बहिण पाईट- आंबेठाण गटातून शरद बुट्टे यांच्या पत्नीसमोर उभी ठाकली आहे. इतर काही गटांतून तगडे उमेदवार देण्याची त्यांची व्यूहरचना आहे. ते शरदचंद्रजी पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला बरोबर घेण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढणार असल्याचे सूतोवाच भगवान पोखरकर व अतुल देशमुख यांनी केले आहे. त्यांचे उमेदवार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेची की राष्ट्रवादी काँग्रेसची समीकरणे बिघडवणार का? याची उत्सुकता आहे. तर बुट्टे यांच्यानंतर भाजप काय भूमिका घेणार याकडेही राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
