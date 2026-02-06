खेडमध्ये अडीच हजार कर्मचारी नियुक्त
राजगुरुनगर, ता. ६ : खेड तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सर्व पूर्वतयारी झाली असून, निवडणुकीकरता प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. मतदान साहित्य मतदान केंद्रांकडे रवाना झाले आहे. मतदार संघात एकूण ३३७ मतदान केंद्रे असणार आहेत, अशी माहिती खेडचे उपविभागीय अधिकारी सुनील दौंडे यांनी दिली.
मतदान साहित्य नेण्यासाठी ५६ बस व ७ जीप अशी वाहन व्यवस्था करण्यात आली. येथील हुतात्मा राजगुरू क्रीडा संकुलातून ही वाहने मतदान साहित्य आणि कर्मचाऱ्यांना घेऊन रवाना झाली. तालुक्यातील ३३७ मतदान केंद्रांसाठी कर्मचाऱ्यांची ४०२ पथके तयार करण्यात आली आहेत. मतदान केंद्रांच्या व्यतिरिक्त २० टक्के जास्त पथकांची तरतूद ठेवली आहे. प्रत्येक केंद्रावर ६ कर्मचारी असणार आहेत. तसेच, १ पोलिस कर्मचारी असणार आहे. एकूण ३३ विभागीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. मतदान प्रक्रियेसाठी सुमारे अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वाकी खुर्द गावात आदर्श मतदान केंद्र उभारण्यात आले आहे, तर होलेवाडी येथे महिला मतदान केंद्र उभारण्यात आले आहे.
खेड आळंदी मतदार संघाची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असून मतदारसंघात २ लाख ९९ हजार ७९ मतदार आहेत. पुरुष मतदार १ लाख ५२ हजार ९१५ आहेत. स्त्री मतदार १ लाख ४६ हजार १५६ आहेत.
