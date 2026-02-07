खेडमध्ये लक्ष्मीदर्शनाने धो-धो मतदान
राजगुरूनगर, ता. ७ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमधील कमालीच्या चुरशीच्या लढतींमुळे आणि मुक्तहस्ते झालेल्या लक्ष्मी दर्शनामुळे खेड तालुक्यात प्रचंड उत्साहात धो-धो मतदान झाले. किरकोळ प्रकार वगळता शांततेने मतदान झाले असून, ७४.९६ टक्के मतदान झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी दिली.
खेड तालुक्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी ग्रामपंचायतीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. कमालीच्या चुरशीच्या लढतींमुळे कार्यकर्ते मतदारांना मतदानासाठी येण्याचे आवाहन करत होते. तर मुक्तहस्ते झालेल्या लक्ष्मी दर्शनामुळे स्वतःहून मतदानाला येणाऱ्या मतदारांची संख्याही लक्षणीय होती. वाडा- वाशेरे या डोंगरी भागातील गटात फक्त ५९ टक्के मतदान झाल्यामुळे एकूण टक्केवारी ७५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली अन्यथा ती ऐंशीच्या जवळपास गेली असती. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील आजपर्यंतचा हा उच्चांक आहे. नाणेकरवाडी- महाळुंगे आणि कुरुळी- आळंदी ग्रामीण गटाने तर टक्केवारीत ८ चा आकडा ओलांडला. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये जोरदार लढती असल्याचे चित्र मतदान केंद्राबाहेरील कार्यकर्त्यांच्या प्रचारावरून दिसत होते. बहुतेक मतदारसंघात निवडून येणाऱ्यांचे मताधिक्य फारसे मोठे नसणार, असा प्राथमिक अंदाज एकंदर वातावरणावरून येत होता.
सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर साडेअकरा वाजेपर्यंत मतदानाचा वेग साधारण होता. पहिल्या चार तासांत २२ टक्के मतदान झाले होते. पुरुष मतदारांचे प्रमाण जास्त राहिले. त्यानंतर साडेतीन वाजेपर्यंत मतदानाचा वेग वाढला. त्यावेळेत महिला मतदारही मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडल्या. दुपारी साडेतीन वाजता ५४ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर मात्र मतदानाने चांगलाच वेग घेतला मतदानकेंद्राबाहेर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. सर्व पक्षांनी आपापाली यंत्रणा सज्ज ठेवली होती. मतदानकेंद्राबाहेरच्या झाडाखाली टेबले मांडून कार्यकर्ते बसले होते. पोलिंग बूथवर जास्त गर्दी दिसत होती. कार्यकर्ते मतदारांना त्यांचा मतदारयादीतील क्रमांक काढून देत असल्याने फारशी गडबड झाली नाही. मतदान यंत्रणा चोख राबविण्यात आल्यामुळे मतदानादरम्यान कुठलाही अडथळा किंवा तांत्रिक अडचण आली नाही. तसेच कुठेही गडबडीची वार्ता नव्हती.
खेड तालुका गटनिहाय मतदानाची आकडेवारी
वाडा- वाशेरे : ५८.९८ टक्के
कडूस- चास : ७१.६८ टक्के
रेटवडी- वाफगाव : ७६.४८ टक्के
पिंपळगावतर्फे खेड- मरकळ : ७८.१५ टक्के
मेदनकरवाडी- काळूस : ७९ टक्के
पाईट- आंबेठाण : ७७.७८ टक्के
नाणेकरवाडी- महाळुंगे : ८१.३३ टक्के
कुरुळी- आळंदी ग्रामीण : ८०. ८० टक्के
