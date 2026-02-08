राजगुरुनगरमधील विद्यालयातील गुणवंतांचा गौरव
राजगुरुनगर, ता. ८ : ‘‘विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांसमोर अनेक संधी आणि तेवढीच निर्माण झाली असून, ध्येयप्राप्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी अखंड परिश्रम घेऊन स्वतःला सिद्ध करावे,’’ असे आवाहन आमदार बाबाजी काळे यांनी केले.
खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालय, साहेबरावजी बुट्टेपाटील महाविद्यालय, एमबीए कॉलेज आणि पॉलिटेक्निकच्या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभात काळे बोलत होते. पुढे बोलताना काळे म्हणाले की, ‘‘ही संस्था शिक्षणाबरोबर संस्काराचेही केंद्र आहे. या संस्थेत दर्जेदार शिक्षणाबरोबर साहेबरावजी बुट्टेपाटील स्मृती व्याख्यानमालेतून विद्यार्थ्यांवर वैचारिक संस्कार होतात. बौद्धिक कौशल्याला संस्काराची जोड मिळाली तर आयुष्यात काहीही कमी पडत नाही.’’
या कार्यक्रमात महाविद्यालयातील सर्व शाखांमधील गुणवंत विद्यार्थी, तसेच क्रीडा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना, सांस्कृतिक विभागातील विद्यार्थ्यांना व पीएच.डी., सेट- नेट परीक्षा उत्तीर्ण प्राध्यापकांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरील वैष्णव ठाकूर, अब्दुल अन्सारी (वेटलिफ्टिंग), समीक्षा डुबे (नेटबॉल), राज्यस्तरावरील खेळाडू वैष्णवी होले, ओंकार सावंत, चित्रा सावंत, तन्मय हगवणे, आदित्य गाडेकर, वेदांत साळवे, अर्णव चव्हाण यांचा, तसेच भीमाशंकर करंडक स्पर्धेतील विजेते विद्यार्थ्यांसह प्रचिती नेटके, अवधूत धायबर, दिव्या पिंगळे, आदित्य बोरसे यांचाही गौरव करण्यात आला.
या प्रसंगी संस्थाध्यक्ष ॲड. देवेंद्र बुट्टेपाटील, उपाध्यक्ष नानासाहेब टाकळकर, संचालक बाळासाहेब सांडभोर, हिरामण सातकर, नितीन गोरे, सतीश नाईकरे, मुरलीधर खांगटे आदी उपस्थित होते.
अहवाल वाचन प्राचार्य डॉ. शिरीष पिंगळे व डॉ. शिल्पा जगताप यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. नीता डोंगरे यांनी केले.
परिचय प्रा. मच्छिंद्र मुळूक यांनी करून दिला. पारितोषिक वाचन डॉ. प्रतिमा लोणारी, प्रा. योगेश मोहिते व प्रा. मोनिका काळे यांनी केले. आभार उपप्राचार्य डॉ. विठ्ठल दौंडकर यांनी मानले.
