खेडमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेची सुरक्षित खेळी
राजगुरुनगर, ता. १४ : खेड तालुक्यात नुकत्याच झालेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने बाजी मारत पंचायत समितीत बहुमत मिळवले आहे. त्यामुळे सभापती, उपसभापती त्या पक्षाचे होणार, हे निश्चित असले तरी खबरदारी म्हणून नवनिर्वाचित सदस्य एकत्रपणे सुरक्षितस्थळी थांबले आहेत.
पंचायत समिती निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने १६पैकी ९ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. त्यामुळे सभापती व उपसभापती दोन्ही पदे या पक्षाकडे जाणार आहेत. सभापतिपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. ठाकरे शिवसेनेकडे विद्या मोहिते, कविता राक्षे, सारिका गोगावले, रुपाली कांबळे व गौरी मुऱ्हे या पाच महिला आहेत. गेल्या पंचवार्षिकमध्येही शिवसेनेची सत्ता पंचायत समितीवर होती. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी सभापतीपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव होते, तेव्हा शिवसेनेच्या सुभद्रा शिंदे सभापती झाल्या होत्या. त्यांचा कालावधी संपल्यानंतर सभापतिपद सहा- सहा महिने विभागून देण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे यावेळीही राजकीय सोय म्हणून सभापतिपद उपसभापतिपद निर्धारित कालावधीसाठी अनेकांना मिळू शकते.
गेल्यावेळचा अनुभव लक्षात घेऊन बहुमत मिळवलेल्या ठाकरे शिवसेनेने जोखीम नको म्हणून आपल्या गटाची नोंदणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. पहिल्यांदा सभापती म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये काम करण्याचा अनुभव असलेल्या महिलेचा विचार होऊ शकतो. अथवा भौगोलिक व राजकीय समतोल राहावा, यादृष्टीने एका भागातील सभापती व दुसऱ्या भागातील उपसभापती, असा समन्वय ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. सभापतिपद चाकण भागाकडे गेले; तर उपसभापतिपद खेड भागाकडे द्यावे लागेल. तसेच ज्या गटात ठाकरे शिवसेनेचा जिल्हा परिषद सदस्य नाही, तेथे सभापतिपद देऊन त्या गटाला सामावून घेण्याचाही विचार होऊ शकतो. पंचायत समितीवर निवडून आलेले सर्वच सदस्य नवीन असल्याने पहिल्या वर्षी तरी कारभार सक्षमपणे सांभाळू शकतील, अशा व्यक्तींची निवड पक्षश्रेष्ठींना करावी लागेल.
गेल्या दीड वर्षात झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणेही बदलली आहेत. खेड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सत्ता माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्या ताब्यातून आमदार बाबाजी काळे यांच्याकडे झुकली आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या राजकारणातून जयसिंग भोगाडे आणि विठ्ठल वनघरे हे दोन संचालकही काळे यांच्या गोटात गेल्यात जमा आहेत. बाजार समितीचे सभापती विजयसिंह शिंदे हे आता जिल्हा परिषदेवरही निवडून आले आहेत. ते आता सभापतिपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जागेवर अनुराग जैद यांची निवड करुन जैद कुटुंबाचे राजकीय पुनर्वसन केले जाऊ शकते. त्यांना बाजार समितीचे सभापतिपद दिल्यास पंचायत समितीचे सभापतिपद दुसऱ्या भागात देण्याचा विचार होऊ शकतो.
आमचे सर्व सदस्य सक्षम असल्याने कोणीही पदाधिकारी होऊ शकतो. तालुक्याच्या विकासाला आमचे प्राधान्य असल्याने पदाधिकारी निवडी हा फारसा अवघड विषय नाही. शिवसेनेचे वरिष्ठ आणि मी स्वतः आमदार मिळून जो निर्णय घेऊ तो सर्वांना मान्य असेल, असे सर्व विजयी सदस्यांनी आम्हाला सांगितले आहे. भौगोलिक, राजकीय आणि सामाजिक समतोल ठेवून निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
- बाबाजी काळे, आमदार, खेड- आळंदी
