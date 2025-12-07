देऊळगावात शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्याचे धडे
राजेगाव, ता. ७ : देऊळगाव राजे (ता. दौंड) येथे जागतिक मृदा दिनानिमित्त शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य व ठिबक सिंचनबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी एकरी १०२ टन ऊस उत्पादन काढल्याबद्दल शेतकरी लक्ष्मण मेमाणे यांचा सत्कार करण्यात आला. कृषी विभाग आणि नेटाफिम इरिगेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नेटाफिमचे मध्य व उत्तर भारत ॲग्रोनॉमिस्ट अरुण देशमुख, तालुका कृषी अधिकारी अजिंक्य दुधाने, मंडळ कृषी अधिकारी उमेश पवार, उपकृषी अधिकारी शीतल मगर आदी उपस्थित होते. मगर यांनी कृषी विभागातील विविध शासकीय योजना, त्यांचे लाभ आणि अर्ज प्रक्रिया याबाबत शेतकऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
अजिंक्य दुधाने यांनी महाविस्तार एआय ॲप, त्याचा कृषी क्षेत्रातील उपयोग, तसेच मृदा आरोग्य सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना याविषयी माहिती दिली. यावेळी अरुण देशमुख यांनी शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचे फायदे, पिकानुसार ठिबकची रचना, मृदा आरोग्य तसेच विविध पिकांवरील तांत्रिक सल्ला देत सखोल मार्गदर्शन केले.
प्रशांत भोसले यांनी सूत्रसंचालन तर देऊळगाव राजेचे सहाय्यक कृषी अधिकारी शिवाजी कदमआभार प्रदर्शन केले. कार्यक्रमाचे नियोजन सिद्धी अॕग्रोचे संचालक भरत काळे यांनी केले.
कार्यक्रमासाठी महादेव सूर्यवंशी, तुळशीदास बुऱ्हाडे, प्रशांत वाबळे, मधुकर पाचपुते, नितीन शेळके, लक्ष्मण मेमाणे, रमाकांत पाचपुते, शहाजी काळे, प्रशांत घोलप तसेच शेतकरी उपस्थित होते.
01555
