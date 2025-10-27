जुन्या बांधकामांच्या ठिकाणी मर्यादित अस्तरीकरण
सोमेश्वरनगर, ता. २६ : करंजेपूल (ता. बारामती) येथील शेतकऱ्यांनी नीरा डावा कालव्याचे अस्तरीकरण सरसकट करण्यास तीव्र विरोध करत काम बंद पाडले होते. अखेर पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक बैठक नुकतीच पार पडली झाली. यामध्ये जुन्या स्ट्रक्चर (बांधकामांच्या) ठिकाणी गरजेइतके अस्तरीकरण करण्याचा मध्यममार्ग काढण्यात आला. ठरल्यानुसार अस्तरीकरणाचे कामही सुरू केले गेले.
नीरा डावा कालव्याच्या करंजेपूल हद्दीत चार ठिकाणी अस्तरीकरणाचे नियोजन होते. पाझर कायमचे बंद होतील. या भीतीने शेतकऱ्यांनी फक्त इंग्रजकालीन बांधकामांच्या आजू-बाजूला मर्यादित अस्तरीकरण व्हावे, असा आग्रह धरला होता. त्यानुसार ‘चारमोरी’ या बांधकामाच्या दोन्ही बाजूला शंभर मीटर अस्तरीकरण पूर्ण झाले. यासोबत नीरा-बारामती रस्त्यावरील पुलाच्या दक्षीणेस १४५ मीटर तर उत्तरेस २० मीटर अस्तरीकरण विनावाद पूर्ण झाले. करंजेपूल हद्दीतील गेजकुंडी (छोटा धबधबा) येथे गरजेपेक्षा अधिक अस्तरीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी कामास विरोध केला. यातून निघालेल्या तोडग्यानुसार गेजकुंडीच्या दोन्ही बाजूस शंभर मीटर अस्तरीकरण करण्याऐवजी दक्षीणेस २५ आणि उत्तरेस ३५ मीटर अस्तरीकरण कऱण्यात आले.
दरम्यान, करंजेपूल हद्दीतीलच एकमोरी (कन्व्हर्ट) या जुन्या बांधकामाच्या ठिकाणीही गरजेइतकेच अस्तरीकरण करण्याचे ठरले होते. मात्र, संबंधित यंत्रणेने दोन्ही बाजूला शंभर मीटरचे रेखांकन केले आणि तातडीने अस्तरीकरण सुरू केले. फसवणुकीची भावना झाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत ते काम बंद पाडले. दोन्ही बाजूला शंभर मीटर अस्तरीकरण झाल्यास बारमाही शेती बंद होईल, अशी भीती व्यक्त केली आली. काही दिवस काम बंद राहिल्यानंतर पाटबंधारेचे शाखा अभियंता बाजीराव पोंदकुले यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष भेटून संवाद साधला. सकारात्मक चर्चेनंतर मध्यम मार्ग निघाला. आता करंजेपूल हद्द्तील चारही ठिकाणच्या अस्तरीकरणाचा विषय तूर्तास संपला आहे. मात्र वाढीव अस्तरीकरणाचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची शक्यता आहे.
शेतकरी अनिल गायकवाड व सुहास गायकवाड म्हणाले, एकमोरी हे जुन्या काळातले बांधकाम आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूस प्रत्येकी पस्तीस मीटरचे अस्तरीकरण करण्याचे ठरले आहे. सरसकट अस्तरीकरण केल्यास पाझर थांबून शेती धोक्यात येईल.
आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांशी सामोपचाराने संवाद झाला. चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने ठरल्यानुसार कन्व्हर्टच्या दोन्ही बाजूस पस्तीस मीटरचे अस्तरीकरण सुरू करण्यात आले. आणखी पंधरा मीटर अस्तरीकरण झाल्यास कन्व्हर्ट अधिक मजबूत होऊ शकेल अशीही अपेक्षा आहे.
- बाजीराव पोंदकुले, शाखा अभियंता
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.