बारामतीत राष्ट्रवादीला तिकीटवाटपाची कसोटी
संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. १३ : अपवाद वगळता गेल्या अनेक पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये बारामती तालुक्यात जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांवर एकहाती वर्चस्व आहे. आताच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादीच कागदावर बलवान दिसत आहे, मात्र उमेदवारी वाटपात गडबड झाल्यास फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषदेला निंबूत- कांबळेश्वर आणि पणदरे- मुढाळे या सर्वसाधारण गटांमध्ये इच्छुकांची गर्दी होणार आहे. पंचायत समितीचे सभापतिपद खुल्या प्रवर्गासाठी असून, चार खुल्या गणांत धुमश्चक्री पहायला मिळणार आहे.
बारामती तालुक्यात मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत सर्व सहा जिल्हा परिषद गटात आणि सर्व बारा पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादीनेच बाजी मारली होती. राष्ट्रवादीचे विभाजन झाल्याने लोकसभेला ‘तुतारी’ वाजली, तर विधानसभेला पुन्हा ‘घड्याळा’ने ताकद दाखविली. त्यानंतरच्या छत्रपती, माळेगावच्या निवडणुकाही राष्ट्रवादीने एकतर्फी जिंकल्या. भाजप, शिवसेना यांची ताकद आपापल्या बेटांमध्ये आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत कागदावर घड्याळाचाच बोलबाला असून, त्यांच्याकडेच इच्छुकांची रांग लागली आहे. अशात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे वारे वाहत आहे. त्यामुळे ‘तुतारी’चे कार्यकर्ते संभ्रमात पडले आहेत. भाजप- शिवसेना यांच्या आपापल्या छोट्या बैठका आधीच सुरू झाल्या आहेत.
सोमेश्वर कारखान्याच्या प्रभावक्षेत्रातील निंबूत- कांबळेश्वर आणि माळेगाव कारखान्याच्या प्रभावक्षेत्रातील पणदरे- मुढाळे हे गट खुले असून, प्रत्येकी पन्नास जण इच्छुक आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद खुले असल्याने इथे पुन्हा दिग्गज सरसावले आहेत. पंचायत समितीचे सभापतिपद खुले असल्याने खुल्या असलेल्या शिर्सुफळ, पणदरे, वडगाव निंबाळकर, निंबुत या गणांमध्येही इच्छुकांची गर्दी वाढली आहे. राष्ट्रवादीसाठी उमेदवार निवडच डोकेदुखीची ठरणार आहे. आता नाही तर कधीच नाही, अशा जोषात कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे जर निवडीबाबत राष्ट्रवादीच्या चुका झाल्या, तर मात्र २०१३च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीप्रमाणे राष्ट्रवादीला ताण होऊ शकतो. डोळे झाकून सांगेल त्याला मतदान करण्याची मतदारांची मानसिकता आता बदललेली आहे. घड्याळाला विरोधकांची ताकद मिळूनही माळेगाव नगरपंचायतीला पाच आणि बारामती नगरपरिषदेला सहा अपक्ष निवडून आले आहेत, ही बदलाची नांदी आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी इतर मागास प्रवर्गातील पुरूष उमेदवारांसाठी मात्र तालुक्यात एकही जागा नसल्याने हात चोळत बसावे लागणार आहे. महिलांना मात्र संधी आहे. दरम्यान, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी गुनवडी- शिर्सुफळ गटात महिलेस, तर नीरावागज- डोर्लेवाडी गटात पुरुषाला संधी आहे. शिवाय अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी पंचायत समितीलाही दोन जागा मिळाल्या आहेत. छोट्या पक्षांना या प्रवर्गातील उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागत आहे.
सुपे- काऱ्हाटी जिल्हा परिषद गट ओबीसी महिलेसाठी राखीव असून, पंचायत समितीच्या आरक्षणातही सुपे व काऱ्हाटी हे दोन्ही गण खुल्या गटातील महिलेसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे या गट आणि गणातील पुरूषांना अजून पाच वर्षे प्रतिक्षेत रहावे लागणार आहे.
जिल्हा परिषद गटनिहाय आरक्षण- सुपे- काऱ्हाटी- इतर मागासवर्ग महिला, गुणवडी- शिर्सुफळ- अनुसूचित जाती महिला, पणदरे-मुढाळे- सर्वसाधारण, वडगाव निंबाळकर- मोरगाव- सर्वसाधारण महिला, निंबूत- कांबळेश्वर- सर्वसाधारण, नीरावागज- डोर्लेवाडी- अनुसूचित जाती.
पंचायत समिती गणनिहाय आरक्षण- सुपे, काऱ्हाटी, मुढाळे- सर्वसाधारण महिला. शिर्सुफळ, पणदरे, वडगाव निंबाळकर, निंबुत- सर्वसाधारण. गुनवडी- अनुसूचित जाती महिला. मोरगाव- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. कांबळेश्वर, डोर्लेवाडी- नागरिकांचा मागार्स प्रवर्ग महिला. नीरा वागज- अनुसूचित जाती.
