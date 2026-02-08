बारामतीत नसणार विजयाचा जल्लोष
सोमेश्वरनगर, ता. ८ : बारामती तालुक्यात सोमवारी (ता. ९) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निकालाच्या विजयानंतर फटाके, डीजे, मिरवणूक, असे जल्लोषाचे प्रकार टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर पक्षाने जड अंतःकरणाने प्रचार केला. महत्त्वाचे म्हणजे विरोधी पक्षांनीही तालुक्यात संकेत पाळत साधेपणाने प्रचार केला. तालुक्यात कुठेही रॅली, प्रचार सभा, कोपरा सभा, स्पीकरच्या गाड्या याचे दर्शन घडले नाही. यामुळे मतदानाचा टक्कासुद्धा घटला. अद्यापही तालुका दुःखातून पूर्णपणे सावरलेला नाही. हा आघात प्रत्येकाच्या मनावर खोलवर बसलेला आहे. यामुळे उद्याच्या निकालात विजय मिळाला किंवा पराभव स्वीकारावा लागला तरीही दुःखद पार्श्वभूमीचे भान बाळगावे, असे कार्यकर्त्यांना सुचित्त केले आहे. संयम, शिस्त आणि संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे उमेदवार करण खलाटे म्हणाले, ‘‘अजितदादांच्या आशीर्वादामुळे आम्हाला विजयाची खात्री आहे. परंतु काहीही झाले तरी कसलाही जल्लोष किंवा उत्सव करण्याची कसलीही मानसिकता नाही. प्रचारही साधेपणाने केला आणि विजयानंतरही दादांच्या स्मृतिस्थळी जाऊन विजय अर्पण करणार आहोत.’’
संदीप बांदल म्हणाले, कोणीही विजयी मिरवणूक, गुलाल उधळणे किंवा फटाके-आतिषबाजी, जल्लोषाचे प्रकार करू नयेत नम्र विनंती करण्यात आलेली आहे. विजयानंतर अजितदादांच्या स्मृतिस्थळी जाऊन अभिवादन करणार आहोत.
