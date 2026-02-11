राष्ट्रवादीच ‘दादा’ असल्याचे शिक्कामोर्तब
संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. ९ : राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीत अस्तित्वाची लढाई लढताना पन्नासपेक्षा अधिक जागा मिळवत जिल्ह्यात आपणच ‘दादा’ असल्याचे सिद्ध केले आहे. शिवाय तेरापैकी आठ पंचायत समित्यांमध्ये स्पष्टपणे सत्ता प्रस्थापित होणार आहे. यामुळे महत्त्वाकांक्षी भाजपचे मनसुबे पुरते उधळले आहेत. भाजपसह शिवसेना, काँग्रेस यांचा काही अपवाद वगळता अक्षरशः सफाया झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ‘पवार हीच पॉवर’ हेही पुन्हा अधोरेखित झाले असून, या करुण विजयाने ‘राष्ट्रवादी’चे कार्यकर्ते अजित पवारांच्या आठवणीने आणखी हळवे झाले आहेत.
पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकांमध्ये अपयश आल्यानंतर राष्ट्रवादीसाठी जिल्हा परिषद निवडणूक आरपारची ठरणार होती. महत्त्वाकांक्षी भाजपने निवडणुकांच्या आधी पुरंदर, भोरचे माजी आमदार फोडले. निवडून येऊ शकतील, असे छोटे-बडे मासे, उमेदवारीने नाराज पुढारी गळाला लावले. परंतु, अजित पवार यांनी आपला सगळा राजकीय अनुभव पणाला लावत अत्यंत शांतपणे सोंगट्या हलविल्या. मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी ‘तुतारी’ला घड्याळात सामावून घेतले. इंदापुरात हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी, जुन्नरमध्ये ठाकरे शिवसेनेशी, खेडमध्ये शरद बुट्टे पाटील यांच्याशी सलोखा करून टाकला. एक-एक जागा महत्त्वाची असल्याने घराणेशाहीच्या टिकेनंतरही डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, हर्षवर्धन पाटील, रमेश थोरात, दत्तात्रेय भरणे यांच्या वारसांना संधी दिली. तसेच, वीरधवल जगदाळे, सुजाता पवार, विवेक वळसे पाटील, रणजित शिवतारे अशांना पुन्हा लढाईत उतरवले. करण खलाटे, विक्रम खुटवड, डॉ. गायत्री खळदकर, डॉ. प्राजक्ता दुर्गाडे अशा अनेक तरुण व उच्चशिक्षित उमेदवारांना जाणीवपूर्वक संधी देत आधीच सत्तेच्या दिशेने आगेकूच केली होती.
परंतु, लढाई हातघाईवर असताना अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. हे दुःखाचे सावट असतानाही जिल्हाभर कार्यकर्त्यांनी सभा, रॅली, गुलाल, वाद्ये, स्पीकर याचा त्याग करत जड अंतःकरणाने मतदारांच्या गाठीभेटी आणि मतपत्रिका वाटपाचे काम केले. भावनिक झालेल्या मतदारांनीही राष्ट्रवादीला साथ देत जिल्हा परिषदेवर विकासकामांचा डोंगर उभा केलेल्या अजित पवार यांचाच हक्क आहे, हाच संदेश दिला. विशेष म्हणजे शिरूर- आंबेगावात तुतारी आणि घड्याळात बेबनाव असतानाही मतदारांनी सत्तेला धक्का बसू दिला नाही. सात आमदार, दोन खासदार, कारखान्यांचे कारभारी, तुतारीची मनापासून साथ उपयुक्त ठरली.
बारामतीतील मतदारांनी महाप्रचंड विजय देऊन अजित पवारांना अभिवादन केले आहे. जिल्हा परिषदेला बारामती (६), इंदापूर (८), राजगड (२), मावळ (५) या चारही तालुक्यात मतदारांनी भाजपसह सर्वांचीच अक्षरशः धूळधाण केली आहे. आंबेगाव तालुक्यात तुतारीसह पाचपैकी चार, शिरूरला चार, दौंडला सातपैकी सहा जागांवर राष्ट्रवादीने मुसंडी मारली. पुरंदरला मागे शून्य जागा होत्या, त्या दोनवर पोहोचल्या. हवेली व जुन्नरमध्ये प्रत्येकी चार, मुळशीत तीनपैकी दोन जागांवर घड्याळाचा गजर झाला आहे. या गजरात सत्तासुंदरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला कसाबसा दुहेरी आकडा गाठता आला.
आंबेगाव-शिरूरमधील तुतारी-घड्याळ वाद, रणजित शिवतारे यांच्यासारखे मोहरे पडणे, मुळशी-राजगड-पुरंदरमध्ये प्रथमच भाजपचा शिरकाव होणे आणि जुन्नरमधील बेल्हे- आळे हे गट हातातून जाणे, या राष्ट्रवादीसाठी चिंतेच्या बाबी आहेत. दरम्यान, शिरूरमध्ये भाजपच्या मालती पाचर्णे यांचा पराभव आणि सुजाता पवार यांचा विजय मनोबल वाढविणारा आहे.
पंचायत समितीतही दमदार
पंचायत समिती निवडणुकीतही बारामती, इंदापूर, मावळ, राजगड, आंबेगाव या तालुक्यांत प्रतिपक्षांना क्लीन स्वीप दिला आहे. मावळात तर पंचवीस वर्षांची भाजपची सत्ता उलथवली. शिरूर, हवेलीत स्पष्ट बहुमत मिळाले, तर मुळशी, भोर आणि पुरंदर या तालुक्यांमध्ये विरोधकांइतक्या समसमान जागा प्राप्त केल्या. दौंड, खेड, जुन्नर पंचायत समितीमध्ये मात्र राष्ट्रवादीस अपयश आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.