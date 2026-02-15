सोमेश्वर मंदिरात अतिरूद्र अनुष्ठानाची सांगता
सोमेश्वरनगर, ता. १५ ः करंजे येथील श्री क्षेत्र सोमेश्वर देवस्थान (ता. बारामती) येथे आज महाशिवरात्रीनिमित्त स्वयंभू शिवलिंगाचे दर्शन घेण्यासाठी राज्यभरातील भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. रविवारची सुट्टी आणि भीमाशंकर देवस्थान बंद असल्याने भाविकांचा ओघ ‘सोमेश्वर’कडे वळला होता. दरम्यान, सोमेश्वर कारखान्याच्या वतीने सात दिवसांच्या अतिरूद्र अनुष्ठानाची आज यज्ञाद्वारे सांगता झाली.
मध्यरात्री बारा वाजता सोमेश्वराच्या पिंडीस बारामतीचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांच्या हस्ते मानाचा महाभिषेक घालण्यात आला. याप्रसंगी देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अनंता मोकाशी, सचिव विपुल भांडवलकर, सचिन भांडवलकर, दीपक साखरे, यादवराव शिंदे उपस्थित होते. पहाटेपासूनच परिसरातील भाविकांनी जलाभिषेकासाठी आणि दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या. सुटीचा दिवस आणि भीमाशंकर देवस्थान बंद असल्याने एरवी महाशिवरात्रीला साठ-सत्तर हजार भाविकांची उपस्थिती आज लाखावर गेली होती. महत्त्वाचे म्हणजे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून मंदिरानजीकच सोमेश्वरभक्त सती मालूबाईच्या मंदिराचा जिर्णोद्धार करण्यात आला आहे. जिर्णोद्धार पूर्णत्वास आल्याने सोमेश्वरचे दर्शन घेऊन भाविक मालूबाईंच्या दर्शनासही जात होते. दरम्यान, भाविकांसाठी परिसरातील ओंकार शिंदे, अविनाश सावंत, हिम्मत सोरटे, हेमंत घाडगे, राजेंद्र गाडेकर या दानशूरांनी उपवासाच्या पदार्थांची सोय केली होती. होळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि साई सेवा हॉस्पिटल वाघळवाडी यांनी मोफत औषधोपचार केले. वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्याने चोख बंदोबस्त ठेवला. वीजकंपनीने अखंडित वीजपुरवठा, बारामती आगाराने एसटीची सोय केली होती.
अतिरुद्र अनुष्ठान
सोमेश्वर कारखान्याच्या वतीने आठवडाभर लक्ष्मण त्र्यंबक निरंतर गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४५ ब्रम्हवृंदांच्या हस्ते अतिरूद्र अनुष्ठान सुरू होते. आज सोमेश्वरचे संचालक जितेंद्र निगडे व शीतल निगडे या दांपत्याच्या हस्ते अनुष्ठानाची सांगता झाली. याप्रसंगी यज्ञांमध्ये आहुती देण्यासाठी सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप, माजी अध्यक्ष राजवर्धन शिंदे, जिल्हा बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, भाऊसाहेब करे, सोमनाथ सोरटे, रमाकांत गायकवाड, रूपचंद शेंडकर उपस्थित होते. तानाजी सोरटे, प्रमोद थोपटे, धनंजय भोसले यांनी संयोजन केले होते.
