करंजेपूलमध्ये दोन गटांत तुंबळ हाणामारी
सोमेश्वरनगर, ता. १७ : करंजेपूल (ता. बारामती) येथे सोमवारी (ता. १६) सायंकाळी कौटुंबिक वादातून दोन गटांत झालेल्या तुंबळ हाणामारीप्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी १३ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी आठ जणांना अटक करून त्यांची पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
येथील बसस्थानकाजवळील पोलिस दूरक्षेत्रासमोरच हा प्रकार घडला. ऋषिकेश शिंदे याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी बोलावले असता आरोपींनी काचेच्या बाटल्या आणि लाकडी दांडुक्यांनी मारहाण केली. यामध्ये ऋषिकेश गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी सखाराम अहिरे, गणेश अहिरे, महेश अहिरे (तिघे रा. नसरापूर), स्नेहल जगताप (रा. निंबूत), सागर साळुंखे, संकेत सोनटक्के (दोघेही रा. मानाजीनगर, पुणे), साहिल सावंत, संदीप लगस (दोघेही रा. हिंगणे, पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
स्नेहल जगताप यांनी दिलेल्या परस्परविरोधी फिर्यादीवरून संकेत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, निकिता अहिरे, रत्ना शिंदे आणि अश्विनी शिंदे (सर्व रा. करंजेपूल) यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सहायक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक राहुल साबळे तपास करत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
