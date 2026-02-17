नक्षत्र वनाला आग
सोमेश्वरनगर, ता. १७ ः वाघळवाडी (ता. बारामती) येथे वनविभागाच्या हद्दीत नक्षत्र वनास मंगळवारी (ता. १७) दुपारी बाराच्या दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने आग लावली. या आगीमध्ये पाच ते सहा एकरातील जवळपास ५०० झाडांचे नुकसान झाले. आगीची माहिती कळताच परिसरातील पर्यावरणप्रेमींनी धाव घेत आग आटोक्यात आणली.
येथे वनविभागाच्या जागेवर अजित पवार यांनी नक्षत्र वन उभारण्यासाठी भरीव निधी दिला आहे. या जागेवर सोमेश्वर कारखान्याने स्वखर्चाने तळे बांधून, खड्डे घेऊन हजारो वृक्षांचे रोपण केले आहे. लोकसहभागातून आणि वाघळवाडी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पाच हजार रोपांची लागवड करण्यात आली आणि वनविभागाने ३३ हजार झाडांचे दाट वन उभारले आहे. मंगळवारी दुपारी बाराच्यादरम्यान करंजेपूलचे सरपंच वैभव गायकवाड यांना ही आग लागल्याचे दिसले. त्यांनी तातडीने वाघळवाडीचे सरपंच हेमंत गायकवाड व वनविभागाचे नवनाथ रासकर यांना कल्पना दिली. सोमेश्वरचे अधिकारी विराज निंबाळकर कर्मचाऱ्यांसह तेथे धावले. तसेच, समाजमाध्यमात मेसेज पडताच अनेक पर्यावरणप्रेमी याठिकाणी पोहोचले. झुडपांच्या साहाय्याने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत सोमेश्वर कारखाना व ज्युबिलंट इन्ग्रेव्हीया कंपनीचे फायर ब्रिगेड आले आणि उरलीसुरली आग आटोक्यात आणली. या आगीमध्ये सुमारे ५०० झाडांचे आणि ठिबकचे नुकसान झाले आहे. वन्यप्राण्यांना आवश्यक असणारे गवतही जळून गेले आहे. आग आटोक्यात आणण्यासाठी शशिकांत जेधे, डी. वाय. जगताप, बंडा शिंदे, प्रीतम भोसले, विकास शेंडगे, दीपक दणाणे, नंदकुमार गायकवाड, बापूराव धापटे, नितीन यादव आदींनी प्रयत्न केले.
वनविभागाच्या हद्दीत व्यायामासाठी गेलेल्या तरुणांनी आग लावणाऱ्या व्यक्तीला पाहिले असल्याचे सांगितले. आग लावणाऱ्या व्यक्तीला शोधून त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी वृक्षप्रेमींनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.