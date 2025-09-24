अकोले येथील दोघांना पोलिस कोठडी
शेटफळगढे, ता २४ : ऊसतोड टोळी मिळण्यासाठी दिलेले पैसे परत घेण्यासाठी पिठी (ता. पाटोदा) जिल्हा बीड येथील एकाला अकोले (ता. इंदापूर) येथील दोघांनी मानसिक त्रास दिला. परिणामी संबंधिताचा ‘ग्बीपी लो’ होऊन शुगरही वाढली आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी भिगवण पोलिसांनी दोघांविरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. संबंधित दोन्ही आरोपींना भिगवण पोलिसांनी अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीनां दोन दिवसाची पोलिस कोठडी दिली आहे.
नाथा पांडुरंग कवटेकर (वय ५६, रा. पिठी, ता. पाटोदा, जि. बीड) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तुषार दराडे व बाळू खाडे (दोघेही रा. अकोले, ता. इंदापूर) या दोघांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेची फिर्याद मृताचा मुलगा विनोद नाथा कवटेकर यांनी दिली आहे. ही घटना २१ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान घडली आहे.
याबाबत सहायक पोलिस निरीक्षक विनोद महागंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाळू खाडे व तुषार दराडे यांनी संगनमत करून नाथा कवटेकर यांना ऊस टोळीसाठी दिलेले एक लाख परत घेण्यासाठी अकोले येथे जबरदस्तीने बसवून ठेवले. कवटेकर यांना बीपी व शुगरचा त्रास आहे हे त्यांना माहिती असताना देखील पैशांसाठी दोघांनी मानसिक त्रास दिला व ५७ हजार रुपये फोन पेद्वारे घेतले. उर्वरित पैशांसाठी पुन्हा मानसिक त्रास देण्यात आला. यामुळे नाथा कवटेकर यांचा ''बीपी लो'' झाला आणि शुगरही वाढली. त्यातून त्यांना त्रास सुरू झाला व त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.
