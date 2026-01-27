बारामतीच्या नगराध्यक्षांवर सुपे येथे फेकली शाई
सुपे, ता. २७ : बारामती नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्यावर सुपे (ता. बारामती) येथे शाई फेकण्याचा प्रकार घडला. मंगळवारी (ता. २७) दुपारच्या दरम्यान सातव हे मोरगाव रस्त्यावर कार्यकर्त्यांसमवेत चहापानासाठी थांबले असताना हा प्रकार घडला.
बारामती नगरपालिकेत प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा डावलण्यात आल्याच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी शाई फेकल्याचे बोलले जात आहे.
याविषयी सातव म्हणाले, ‘‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे देशासाठी असलेले योगदान अमूल्य, अतुलनीय, अविश्वस्मरणीय, अजय आहे. संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून बारामती नगरपरिषद नेहमीच सण साजरे करीत असते व सोमवारी (ता. २६) ध्वज वंदनानंतर पुतळ्यास अभिवादन करून २६ जानेवारीचा राष्ट्रीय सण साजरा केला. आज माझ्याबाबतीत झालेली घटना काही लोकांच्या अज्ञानातून घडलेली आहे. माझी याबाबत कसलीही तक्रार नाही.’’ तसेच, काही अविचारी लोकांच्या कृतीमुळे आपल्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवू नये, असे आवाहनही सातव यांनी केले आहे.
