सुपे गट, गणात मतदारांमध्ये निरुत्साह
सुपे : सुपे-काऱ्हाटी जिल्हा परिषद गट व गणात मतदारांमध्ये निरुत्साह असल्याने मतदान केंद्रांवर नेहमीप्रमाणे रांगा दिसल्या नाहीत. सुपे गावात मतदान केंद्र ठिकाणाच्या बदलामुळे सकाळी काही वेळ मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. अधिकारी व कार्यकर्त्यांनी समजून सांगितल्यानंतर मतदान शांततेत पार पडले. मतदान केंद्राच्या ठरावीक अंतरावर उमेदवारांचे कार्यकर्ते मंडप टाकून बसलेले असायचे. यंदा मात्र असे चित्र सुप्यासारख्या मोठ्या गावातही दिसले नाही. सुपे गावात एक मतदान केंद्र वाढल्यामुळे गेली अनेक पंचवार्षिक मतदान केंद्र असलेले ठिकाण यंदा बदलल्याने काही काळ गोंधळाचे वातावरण झाले होते. मतदान चिठ्ठीवर छापलेल्या मतदान केंद्राऐवजी दुसऱ्या मतदान केंद्रावर काही मतदारांना मतदान
