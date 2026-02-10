सुप्यात अजितदादांना विजय अर्पण
सुपे, ता. १० ः सुपे- काऱ्हाटी (ता. बारामती) या जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पल्लवी खेत्रे, तर सुपे गणात भाजपच्या उज्ज्वला खैरे हे विजयी झाल्यानंतर त्यांनी विद्या प्रतिष्ठान येथील अजितदादा पवार यांच्या स्मृती स्थळावर जाऊन हा विजय समर्पित केला. त्यानंतर सुपे येथील ख्वाजा शाह मन्सूर बाबांच्या दर्ग्यात बाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन अजितदादांना सामुदायिक श्रद्धांजली अर्पण केली.
या दोन्ही उमेदवारांनी कार्यकर्त्यांसह येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. येथील बाजार पेठेतून पायी येताना मतदारांचे आभार व्यक्त केले. कसल्याही घोषणा न देता, फटाक्यांची आतषबाजी न करता, गुलालाचा वापर न करता कार्यकर्त्यांनी शुभेच्छा व्यक्त केल्या. शुभेच्छा व्यक्त करताना अजितदादांच्या आठवणींमुळे अनेकांचे डोळे पाणावले होते.
विजयी उमेदवारांच्या समवेत आजी- माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, येथील स्वयंभू श्रीसिद्धेश्वर महादेव मंदिरात महासिद्ध उत्सव चालू असल्याने खेत्रे व खैरे या उमेदवारांनी श्री सिद्धेश्वराचे दर्शन घेतले. यावेळी मंदिर न्यासाच्यावतीने त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
