रांजणगावात मुक्तद्वार यात्रेला प्रारंभ
शिरूर, ता. २४ : रंगीबेरंगी आणि सुगंधित फुलांनी सजलेला मंदिराचा रम्य परिसर... फुलांच्या पायघड्यांवरून पालखीची मंदिर प्रदक्षिणा... मखमली वस्त्राच्या अच्छादनासह फुलमाळांनी सजलेल्या पालखीत विराजमान झालेले महागणपती... पारंपरिक वाद्यांचा गजर... भगवे ध्वज घेऊन जल्लोष करणारी तरुणाई... छत्र-चामरे नाचविणारे, अब्दागिऱ्या ढाळणारे मानकरी... अन पालखी प्रदक्षिणा सुरू होताच ‘मंगलमूर्ती मोरया’, ‘महागणपती मोरया’च्या ललकाऱ्यांनी दुमदुमलेला मंदिर परिसर... असे वातावरण होते रांजणगावच्या महागणपती मंदिर परिसरात.
रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे आजपासून मुक्तद्वार यात्रा पालखी मिरवणुकीने सुरू झाली. आजपासून तीन दिवस चालणाऱ्या पालखी सोहळ्याच्या पहिल्या दिवशी गणेशभक्तांच्या उपस्थितीत जल्लोषी वातावरणात पालखीने करडे येथील दोनलाई देवी मंदिराकडे प्रस्थान ठेवले.
श्री क्षेत्र रांजणगाव गणपती देवस्थान ट्रस्टच्या भाद्रपद गणेशोत्सवाला आज श्रीं च्या पालखी मिरवणुकीने सुरवात झाली. रांजणगाव च्या चार दिशांना श्री गणेशाच्या भगिनींची मंदिरे असून, गणेशोत्सवासाठी त्यांना रांजणगावात आणण्यासाठी महागणपती पालखी घेऊन जातात, अशी परंपरा आहे. मोरया गोसावी यांनी देवस्थानला दिलेल्या पंचधातूच्या मूर्तीला उत्सवमूर्तीचा मान दिला जातो. त्यानुसार गाभाऱ्यातील महागणपती मूर्तीशेजारील उत्सवमूर्ती मिरवणुकीने मंदिराजवळील नगारखान्यात नेल्यानंतर तेथे देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त डॉ. ओमकार देव यांच्या हस्ते विधीवत पूजन करण्यात आले. देवस्थान ट्रस्टच्या अध्यक्षा स्वाती पाचुंदकर आणि उद्योजक दत्तात्रेय पाचुंदकर यांच्या हस्ते आरती झाल्यानंतर उत्सवमूर्ती पालखीत विराजमान झाली. यावेळी मानसिंग पाचुंदकर, आबासाहेब पाचुंदकर, शेखर पाचुंदकर, विक्रम पाचुंदकर, श्रीकांत पाचुंदकर, हेमंत बत्ते, नामदेव पाचुंदकर, डॉ. अंकुश लवांडे, देवस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष संदीप दौंडकर, सचिव तुषार पाचुंदकर, खजिनदार विजय देव उपस्थित होते.
आज मुक्तद्वार यात्रेचा पहिला दिवस असल्याने भाविकांची गर्दी झाली होती. उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या नेतृत्वाखाली १५ पोलिस अधिकारी, १२५ कर्मचारी तसेच गृहरक्षक दलाचे जवान, स्थानिक स्वयंसेवक, देवस्थानचे कर्मचारी यांनी गर्दीचे संयोजन केले.
फुलांची सजावट
भाद्रपद गणेशोत्सवानिमित्त महागणपती मंदिर, प्रवेशद्वारावरील कमान, गाभारा व मंदिर परिसरात रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक सजावट केली आहे. मंदिराचे शिखर गुलाब, चमेली, झेंडू च्या फुलांनी सजले असून, भिंतीदेखील गर्द फुलमाळांनी अच्छादल्या आहेत. जय मोरया ही फुलांमध्ये गुंफलेली अक्षरे ठिकठिकाणी झळकत आहेत. मंदिराच्या कळसाजवळ भगवा ध्वज लावून परिसरात सर्वत्र नेत्रदीपक रोषणाई केली आहे.
भगिनींच्या भेटीस गणराय
महागणपतीच्या पालखी मिरवणुकीने मुक्तद्वार यात्रेला सुरुवात झाली. आजपासून बुधवार (ता. २७) पर्यंत महागणपतीच्या गाभाऱ्यात जाऊन मूर्तीला स्पर्श करून दर्शन घेता येणार आहे. तसेच मूर्तीवर जलाभिषेकही करता येणार आहे. आज पालखी करडे येथे दोनलाई मंदिरात गेली असून, उद्या (ता. २५) दक्षिणद्वार यात्रेनिमित्त निमगाव म्हाळुंगी येथील शिरसाई देवी मंदिराकडे जाणार आहे. मंगळवारी (ता. २६) पश्चिमद्वार यात्रा असून, गणेगाव दुमाला येथील ओझराई देवी मंदिराकडे पालखी जाणार आहे. बुधवारी (ता. २७) ढोकसांगवी येथील मुक्ताई देवी मंदिरातील उत्तरद्वार यात्रेने द्वारयात्रेची सांगता होणार आहे.
