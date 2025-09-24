सराफी पेढीतून ३८ लाखांच्या दागिन्यांची चोरी
शिरूर, ता. २४ : शहरातील सरदार पेठ येथील बाजारपेठेतील सराफी पेढी फोडून चोरट्यांनी सुमारे एक कोटी ३८ लाख चाळीस हजार रुपयांचे सोन्या - चांदीचे दागिने चोरून नेले. ७६० ग्रॅम सोन्याच्या तर ७७ किलो चांदीच्या दागिन्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारला आहे. यात मोडतोडीच्या दागिन्यांचाही समावेश आहे. बुधवारी (ता. २४) पहाटे चार ते साडेचारच्या सुमारास घडलेल्या या चोरीच्या प्रकाराने बाजारपेठेत व विशेषतः सराफी कट्ट्यावर खळबळ उडाली.
वैभव पुरुषोत्तम जोशी (रा. सरदार पेठ, शिरूर) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. शिरूर पोलिसांनी पाच चोरट्यांविरूद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोशी यांचे सरदार पेठेत अमोल ज्वेलर्स ॲण्ड सन्स प्रा. लि. या नावाने सराफी दुकान असून, दुकानासमोरील इमारतीत ते राहतात. काल दहा वाजेच्या सुमारास त्यांनी दुकान बंद केले होते. दरम्यान, आज पहाटे चारच्या सुमारास मोटारीतून आलेल्या चोरट्यांनी प्रथम या दुकानाचे शटर कटावणीच्या साहाय्याने उचकटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जाड असल्याने ते वाकले नाही. तेव्हा सेंट्रल लॉक जवळील फरशी फोडून त्यांनी शटर उघडले. त्या आतील लोखंडी ग्रील आधुनिक यंत्राच्या साहाय्याने कापले. आतील दरवाजांना असलेली जाड काच फोडून चोरट्यांनी दुकानात प्रवेश केला. या आवाजाने आसपासचे लोक जागे झाले व त्यांनी जोशी यांना मोबाईलवर संपर्क साधून तुमच्या दुकानासमोर काहीतरी गडबड चालू असल्याचे सांगितले.
जबरी चोरीच्या या घटनेत जोशी यांच्या सराफी दुकानातून ६४ लाख २६ हजार रुपये किंमतीचे गंठण, मंगळसूत्र, राणीहार, चैन, टेंपल गंठण, शॉर्ट गंठण, अंगठ्या असे सोन्याचे तर ६३ लाख रुपये किमतीचे पैंजण, तोडे, वाळे, हत्तीकडे, मोरकडे असे चांदीचे दागिने चोरीला गेले. यासोबतच सात लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे व चार लाख रुपये किमतीचे चांदीचे मोडतोडीचे दागिनेही चोरट्यांनी चोरून नेले. वीस ते २५ वयोगटातील चोरट्यांनी जीन पॅंट व जर्कीन घातले होते. काहींनी तोंडाला रूमाल बांधलेले होते. मध्यम बांध्याच्या चोरट्यांच्या हातात दांडके व कठीण वस्तूदेखील होत्या.
घटनेची माहिती मिळताच अपर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे, सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक करांडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानेही भेट दिली. दरम्यान, श्वान पथकामार्फत चोरट्यांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. ठसे तज्ज्ञांनाही पाचारण केले होते.
