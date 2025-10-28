प्रभागरचना, मतदार यादीत शिरूरमध्ये राजकीय हस्तक्षेप
शिरूर, ता. २८ : शिरूर नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठीच्या प्रभागरचनेत व प्रारूप मतदार यादीत राजकीय हस्तक्षेप झाला असून, या प्रकरणी सखोल चौकशी करावी व ज्यांचा मतदार यादीच्या गैरव्यवहारात व तोडमोडीत सहभाग आढळेल, त्यांच्याविरुद्ध कठोर पोलिस कारवाई करावी, अशी मागणी माजी आमदार अशोक पवार यांनी केली.
शिरूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीतील प्रारूप मतदार यादीतील अनेक गंभीर चुका व घोळ अशोक पवार यांनी शिरूर येथे पत्रकार परिषदेत पुराव्यासह सादर केले. आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून मतदार यादी बिनचूक व अद्ययावत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. काही ठराविक लोकांच्या सोयीसाठी प्रभाग रचना पाहिजे तशी वळविली असून, या प्रभागातील मतदार त्या प्रभागात टाकताना मतलबीपणा व सोयीचे बदल केले आहेत. त्या विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने न्यायालयीन लढा सुरू केला असून, पक्षीय पातळीवर देखील आंदोलन केले जाईल, असे ते म्हणाले. प्रभागांमधील मतदार संख्येचा असमतोल सुधारताना पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी मतदार यादी निर्दोष असणे गरजेचे आहे, असे नमूद करताना मतदार यादी बिनचूक असण्याचा सर्वच राजकीय पक्षांनी आग्रह धरला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
