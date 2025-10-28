शिरूरमध्ये तीन हजार ५६३ हरकती
शिरूर, ता. २८ : शिरूर नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर या यादीतील अनेक गंभीर चुका, त्रुटी व मतदारांची नावे आपला प्रभाग सोडून इतरत्र गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मतदार यादीच्या प्रारूपावर सर्वच स्तरांतून टीकेची झोड उठली आहे. शहरात एकूण ३२ हजार ९९३ मतदार असून, प्रारूप मतदार यादीवर तब्बल तीन हजार ५६३ हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत.
प्रभाग रचनेवरही इच्छुक उमेदवारांसह सर्वसामान्य मतदारांचे आक्षेप असताना नगर परिषद प्रशासनाने त्याकडे सोईस्कर डोळेझाक करीत प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली. यातून अनेक घोळ समोर आले. नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या हरकत अर्जांवर शहानिशा करण्यासाठी बीएलओ व बीएलए नेमण्यात आले होते. त्यांनी शहराच्या विविध भागात सर्वे केला असला तरी या सर्व्हेने नागरिकांचे समाधान झाले नसल्याचे चित्र आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. ३१) अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार असून, त्यात सुधारणा झालेली नसल्यास आम्ही मतदानावर बहिष्कार घालू असा इशारा आम्ही शिरूरकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र सानप यांनी दिला. मतदार यादी बिनचूक व अद्ययावत झाल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरू करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. हा मत चोरीचाच प्रकार असून, याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मतदार यादीतील गंभीर त्रुटी
एकाच कुटुंबातील मतदारांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांत
अनेक मतदारांच्या नावांची स्वतःचे प्रभाग बदलून इतरत्र नोंद
हरकती नोंदवितानाही बोगस अर्ज, बनावट सह्या
मतदारांच्या आधारकार्डचा पुढील भाग वेगळा तर मागील वेगळा
एका प्रभागात चार हजार तर एका प्रभागात दीड हजारच मतदार
प्रभागाच्या प्रारूपातील आणि मतदार यादीतील मतदार संख्येत तफावत