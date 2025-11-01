जनावरांच्या कळपाला ट्रकची धडक
शिरूर, ता. १ : शिरूर शहराबाहेरून जाणाऱ्या (बाह्यवळण) पुणे- नगर रस्त्यावर भरधाव ट्रकची धडक बसल्याने रस्ता ओलांडणारी दोन जनावरे मृत्यूमुखी पडली; तर दोन जखमी झाली. शनिवारी (ता. १) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर ट्रकचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रकदेखील रस्त्याच्या खाली गेला. नेहमीच गजबजलेल्या या रस्त्यावर पावसामुळे गर्दी नसल्याने अनर्थ टळला.
शिरूरच्या बाह्यवळणावर सुमारे वीस- पंचवीस मोकाट जनावरे गेल्या काही दिवसांपासून फिरत असतात. यात गाय, बैल, गाढवांचा समावेश आहे. शनिवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ही मोकाट जनावरे रस्ता ओलांडत होती. त्याचवेळी पुण्याहून अहिल्यानगर च्या दिशेने भरधाव चाललेल्या ट्रकने (क्र. एमएच १६ सीई ४९१९) या जनावरांच्या कळपाला उडविले. त्यात दोन बैल जागीच ठार झाले, तर दोन बैलांच्या पायांवरून ट्रकचे चाक गेल्याने गंभीर दुखापत झाली. मोकाट जनावरांचा कळप अचानक आडवा आल्याने ट्रकचालकाचे नियंत्रण सुटून हा अपघात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
या अपघाताची माहिती मिळताच गोरक्षक व शिवसेना आध्यात्मिक आघाडीचे तालुकाप्रमुख प्रमोद महाराज जोशी, भाजप व्यापारी आघाडीचे शहर संघटक राजेंद्र शहाणे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान, नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनीही घटनास्थळी येऊन मृत जनावरे रस्त्याच्या खाली घेतली. मृत जनावरे मोकाट असली तरी त्यांच्यावर योग्य पद्धतीने अंत्यसंस्कार झाले पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी जोशी यांनी केली. नगर परिषदेमार्फत मृत जनावरांचा उशिरा दफनविधी करण्यात आला.
