शिरूरमधील आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही सुरू
शिरूर, ता. १३ : शिरूर नगर परिषदेतील अनियमितता व काही नागरी समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपजिल्हाध्यक्ष महिबूब सय्यद यांच्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीही मार्ग निघू शकला नाही. दरम्यान, रास्त मागण्यांसाठीच्या या आंदोलनात नगर परिषद प्रशासन चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत उद्यापासून (ता. १४) आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याचा इशारा सय्यद यांनी दिला.
अतिक्रमण, भंगार साहित्याची चोरी, रस्त्यांची दुरवस्थेसह सफाई कामगारांच्या न्याय्य हक्कांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सय्यद सोमवारपासून (ता. १२)नगर परिषदेच्या प्रवेशद्वाराजवळ उपोषणाला बसले आहेत. सोमवारी व मंगळवारी नगर परिषद प्रशासनाने त्यांच्याशी मागण्यांबाबत चर्चा केली. मात्र, ठोस मार्ग निघू न शकल्याने हे आंदोलन चालूच राहिले. दरम्यान या आंदोलनाला आम्ही शिरूरकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र बापू सानप, शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर, जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष संजय बारवकर, सामाजिक कार्यकर्ते प्रीतेश फुलडाळे, संदीप कडेकर, आदित्य मैड, रवीराज लेंडे, नारायण पाचंगे, माया गायकवाड, दिलीप मैड, गोपीनाथ पठारे आदींनी पाठिंबा दिला. दरम्यान, माजी नगराध्यक्ष रवींद्र ढोबळे, सामाजिक कार्यकर्ते संजय पाचंगे, नगरसेविका डॉ. सुनिता पोटे व स्वप्नाली जामदार, जैन श्रावक संघाचे संघपती भरत चोरडिया, डॉ. संतोष पोटे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली.
