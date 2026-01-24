शिरूरमधील रितेश धावडेची राजपथावरील संचलनासाठी निवड
शिरूर, ता. २४ : यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी नवी दिल्लीतील राजपथावर होणाऱ्या ७७ व्या संचलनासाठी येथील चांदमल ताराचंद बोरा महाविद्यालयातील ३६ महाराष्ट्र बटालियन युनिटचा राष्ट्रीय छात्र सेनेचा ज्युनिअर अंडर ऑफिसर रितेश धावडे यांची निवड झाली आहे.
राजपथावरील संचलनासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सहाशे विद्यार्थ्यांमधून १२० विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. त्यात रितेशचा सहभाग आहे. या संचलनासाठी छात्रांना राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर कठोर प्रशिक्षण व चाचण्या द्याव्या लागतात. शिस्त, शारीरिक क्षमता तसेच देशभक्तीची भावना या निकषांवर विद्यार्थ्यांची या संचलनासाठी निवड केली जाते. या सर्व कसोट्या यशस्वीरीत्या पार केल्याने रितेशची या संचलनासाठी निवड झाली आहे. सैन्यदलाच्या तुकड्यांसोबत एनसीसीचे छात्र शिस्तबद्ध पावले टाकीत हे संचलन करणार आहे. ३६ महाराष्ट्र बटालियन युनिटचे कमांडिंग ऑफिसर निषाद मंगरूळकर व बोरा महाविद्यालयाच्या छात्र सेनेचे अधिकारी कॅप्टन डॉ. विकास नायकवडी यांचे रितेशला याकामी मार्गदर्शन लाभले.
मूळचा श्रीगोंदे तालुक्यातील येळपणे येथील रहिवासी असलेल्या रितेशचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण गावातच झाले. बारावीपर्यंत तो बेलवंडी (ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) येथील महाविद्यालयात शिकला. पुढील शिक्षणासाठी त्याने बोरा महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे. सध्या तो एसवायबीकॉमला शिकत आहे. शैक्षणिक यशाबरोबरच क्रीडाक्षेत्रातही त्याने अल्पावधीतच चमकदार कामगिरी केली आहे. लहानपणापासूनच आर्मी ऑफिसर होण्याचे ध्येय बाळगणारा रितेश महाविद्यालयीन जीवनात प्रवेश करताच एनसीसीत दाखल झाला. अथक मेहनतीतून त्याने राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या ज्युनिअर अंडर ऑफिसर पदापर्यंत धडक मारली आहे. त्याच्या राजपथावरील संचलनासाठीच्या निवडीने महाविद्यालयात आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. शिरूर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष धरमचंद फुलफगर, सचिव नंदकुमार निकम, महाविद्यालय नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश धारिवाल, प्राचार्य डॉ. के. सी. मोहिते यांनी या यशाबद्दल रितेशचे अभिनंदन केले असून, पुढील वाटचालीसाठी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
लहानपणापासून जे स्वप्न उराशी बाळगले त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणजे राजपथावरील संचलनासाठी माझी झालेली निवड. या निवडीचा मनस्वी आनंद आहे. पुढे भारतीय संरक्षण विभागात अधिकारी बनण्याचे स्वप्न आहे. त्यासाठी मी खूप अभ्यास, सराव व मेहनत करीत आहे.
- रितेश धावडे, संचलनासाठी निवड झालेला छात्र
छात्रसेनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग हा तरुणाईच्या देशभक्तीचे प्रतीक मानला जातो. या माध्यमातून युवकांमध्ये शिस्त, नेतृत्वगुण आणि राष्ट्रसेवेची प्रेरणा जागृत होते. देशसेवेची परंपरा इमानइतबारे जपण्यासाठी जास्तीत जास्त तरुणांनी सैन्यदलात सहभागी होणे गरजेचे आहे.
- नंदकुमार निकम, सचिव, शिरूर शिक्षण प्रसारक मंडळ
आमच्या महाविद्यालयाच्या एनसीसीतील ज्युनिअर अंडर ऑफिसर रितेश धावडे याची राजपथावरील संचलनासाठी झालेली निवड महाविद्यालयाच्या, आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षकांच्या व रितेशचे गाव असलेल्या येळपणे ग्रामस्थांच्या दृष्टीने अभिमानास्पद बाब आहे.
- डॉ. के. सी. मोहिते, प्राचार्य, चांदमल ताराचंद बोरा महाविद्यालय, शिरूर
