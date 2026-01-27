शिरूरला राष्ट्रवादीविरोधात भाजपचे तोडीस तोड उमेदवार
नितीन बारवकर : सकाळ वृत्तसेवा
शिरूर, ता. २७ : जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीतील अर्ज माघारीनंतर आज शिरूर तालुक्यातील प्रमुख लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले असून, एकत्र आलेल्या दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विरोधात भाजपचे तोडीस तोड उमेदवार उभे ठाकल्याने बहुतेक ठिकाणी चुरस वाढल्याचे चित्र आहे. दोन्ही राष्ट्रवादीचे उमेदवार ‘घड्याळ’ या एकाच चिन्हावर लढणार असले; तरी स्थानिक नेतेमंडळी, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमधील कुरबुरी कायम असल्याने हा बेबनाव भाजपच्या पथ्यावर पडण्याची दाट शक्यता आहे. काही अपवाद वगळता दोन्ही शिवसेनेसह कॉंग्रेसला उमेदवार देण्यात अपयश आल्याने या पक्षांचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आल्यासारखेच आहे. असे असले तरी अनेक महत्त्वाच्या गट आणि गणांत प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांना तुल्यबळ अपक्षांशी निकराचा सामना करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ‘घड्याळ’ या एकाच चिन्हावर लढणार असल्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाल्यानंतर तालुक्यात गट व गणांबरोबरच त्या त्या गट- गणांतील उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी खेचाखेची झाली. त्यातून एक गट उमेदवारी मिळविण्यात यशस्वी झाला तर विरोधी गट खट्टू झाला. मग कुणी अपक्ष शड्डू ठोकले तर कुणी भाजपमध्ये जाऊन उमेदवारी मिळवली. त्यामुळे मागील निवडणुकीत जिल्हा परिषदेवर एकही जागा निवडून आणू न शकलेल्या भाजपला बहुतांश गटात तुल्यबळ उमेदवार मिळाले असून, त्यांनी आव्हान उभे केले आहे. महायुती व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी गेल्या नगर परिषद व महापालिका निवडणुकीपासून स्वतंत्र लढण्याचे ठरविल्यानंतर सर्वच पक्षांच्या चिन्हांचे ध्वज या निवडणुकांत फडकले. मात्र, जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादींनी घड्याळ या चिन्हावर उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या इच्छूकांत एकच कल्लोळ उडाला. त्यातून उमेदवारी मिळविण्यात यशस्वी ठरलेले आनंदून गेले तर गेले काही महिने खपून निवडणुकीच्या तयारी केलेले, उमेदवारीचा तोंडचा घास हिरावला गेलेले हिरमुसले. त्यातून काहींनी बंडखोरी करीत अपक्षास्त्र उगारले तर काहींनी थेट भाजपची वाट धरून उमेदवारी पदरात पाडून घेतली.
कवठे येमाई - टाकळी हाजी गटात भाजपचे राजेंद्र गावडे विरुद्ध राष्ट्रवादीचे दामू घोडे यांच्यात कांटे की टक्कर होत असून, शिवसेनेचे डॉ. सुभाष पोकळे व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे बाळासाहेब डांगे हे देखील मैदानात उतरले आहेत. या चौरंगी लढतीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने डॉ. पोकळे यांना पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केले असून, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम हे त्यांच्या प्रचारार्थ मैदानात उतरले आहेत. पोकळे यांच्या प्रचाराच्या वाहनांवर धनुष्यबाण चिन्ह असलेल्या ध्वजांबरोबरच तुतारीचा ध्वज देखील दिसत असल्याने त्यांची उमेदवारी राष्ट्रवादीच्या घोडे यांना बाधक ठरताना दिसत आहे. तर जातीय समिकरणांतून डांगे यांच्या समर्थकांनी विजयाचा दावा केल्याने सर्वसामान्य मतदारांतून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दिवंगत माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्या पत्नी मालती यांना भाजपने मैदानात उतरविल्याने शिरूर - न्हावरे गट चर्चेत आला आहे. राष्ट्रवादीने येथून वृषाली वाळके यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यातच आज शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवार तृप्ती सरोदे यांनीही माघार घेतल्याने त्या कुणाच्या बाजूने उभ्या राहतात यावरही या गटातील विजयाचे वारे फिरणार आहे. त्यामुळे त्यांचा निर्णायक कौल आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीने प्रयत्न चालविले आहेत.
रांजणगाव गणपती - कारेगाव या गटात अखेर जाऊबाई जोरात असल्याचेच चित्र असून, शिवसेनेच्या अर्चना शिंदे यांच्या माघारीने राष्ट्रवादीच्या ज्योती पाचुंदकर व भाजपच्या स्वाती पाचुंदकर या जावांमध्ये सरळ निकराची लढत होणार आहे. पाबळ - केंदूर गटातही भाजपचे विकास गायकवाड विरुद्ध राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल शिवले यांच्यात सरळ सामना होणार आहे. शिक्रापूर - सणसवाडी गटांतून भाजपकडून अधिकृत उमेदवारी मिळालेल्या कुसुम खैरे यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्या कुसुम मांढरे यांनी अपक्ष उमेदवारी मागे घेतल्याने राष्ट्रवादीच्या मोनिका हरगुडे यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला आहे. सीमा कळमकर या मैदानात राहिलेल्या एकमेव अपक्ष उमेदवाराशी त्यांना लढावे लागणार आहे.
तळेगाव ढमढेरे - रांजणगाव सांडस गटात रेखा मंगलदास बांदल (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस), दीपाली राहुल गव्हाणे (भाजप), सारिका राहुल कर्पे (शिवसेना) व रेश्मा जयेश शिंदे (अपक्ष) यांच्यात चौरंगी लढत होत असून, भाजपचे तालुकाध्यक्ष जयेश शिंदे यांच्या पत्नीची अपक्ष उमेदवारी लक्ष्यवेधी ठरली आहे. मांडवगण फराटा- वडगाव रासाई गटातून राष्ट्रवादीची उमेदवारी मिळण्याची अपेक्षा असताना ती सुजाता अशोक पवार यांना मिळाल्याने दादा पाटील फराटे यांनी स्थानिक आघाडी करून निवडणुकीत शड्डू ठोकले आहेत. त्यांच्यासह भाजपचे सचिन शेलार व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मच्छिंद्र गदादे हे देखील मैदानात उतरल्याने चौरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शिवसैनिक आजमावतात नशीब
दोन्ही राष्ट्रवादी एकाच चिन्हावर लढत असल्याने तुतारी तर शिवसेनेच्या प्रमुख उमेदवारांनी माघार घेतल्याने धनुष्यबाण आणि एखाद-दुसऱ्या गट- गणाचा अपवाद वगळता उमेदवार न मिळाल्याने मशाल तसेच पंजा ही चिन्हे या निवडणुकीतून दिसेनाशी झाली आहे. टाकळी हाजी- कवठे येमाई व मांडवगण- कवठे या गटांत मात्र धनुष्यबाण आणि मशाल ही चिन्हे घेऊन शिवसैनिक नशीब आजमावीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.