शिरूरमध्ये ३३७ मतदान केंद्र
शिरूर, ता. ५ : शिरूर तालुक्यातील पंचायत समितीचे १४ गण व जिल्हा परिषदेच्या सात गटांसाठी शनिवारी (ता. ७) निवडणूक होत असून, प्रशासनाने या मतदान प्रक्रियेची जय्यत तयारी केली आहे. मतदानासाठी तालुक्याच्या विविध भागात एकूण ३३७ मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली असून, ३७१ मतदान केंद्राध्यक्ष, १११३ मतदान अधिकारी, ३७१ शिपाई व ३७१ पोलिस शिपाई नियुक्त केले आहेत. या निवडणूकीसाठी एकूण तीन लाख एक हजार ७८६ मतदार आहेत.
शिरूर तालुक्यात मतदान, मतमोजणी व इतर निवडणूकविषयक कामांसाठी नियुक्त केलेल्या विविध कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह निवडणूक नेमणुकीस असलेल्या शिक्षकांसाठी गेले तीन दिवस येथे पोस्टल मतदान घेण्यात आले. सोमवारी येथील विद्याधाम प्रशालेत, तर मंगळवारी व बुधवारी पोस्टल मतदानासाठी येथील तहसीलदार कार्यालयात व्यवस्था केली होती. एकूण ९३७ पोस्टल मतदान असून, तहसीलदार कार्यालयातील मतदान केंद्रात ६८६; तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी विद्याधाम प्रशालेतील मतदान केंद्रावर मतदान केले.
